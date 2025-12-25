Garanti BBVA'dan Mastercard işbirliğiyle yapay zeka asistanlı e-ticaret dönemi

İSTANBUL - Garanti BBVA, Mastercard teknolojisiyle geliştirdiği yeni nesil yapay zeka alışveriş asistanını tanıttı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, çözümün demo gösterimi, Garanti BBVA Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri AŞ Genel Müdürü Kerem Orbay, Mastercard Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Ürünlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Prakriti Singh ile Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Onur Faydacı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Garanti BBVA Mobil ve BonusFlaş üzerinden Türkiye'de sunulacak hizmet sayesinde tüketiciler, yapay zeka asistanlarıyla ürün arama, karşılaştırma ve güvenli satın alma işlemlerini tek bir platformda gerçekleştirebilecek.

Yapay zekanın alışveriş, ödeme ve dijital etkileşim alışkanlıklarını dönüştürdüğü bir dönemde hayata geçirilen çözüm, güvenlik ve şeffaflık prensipleriyle geliştirilerek kişiselleştirilmiş deneyim sunuyor.



Atelier Rebul'un da katılımıyla Garanti BBVA'nın mobil kanalları üzerinden kullanıma açılacak çözüm hizmete sunulduğunda, kart sahipleri, kendi yapay zeka asistanlarını kullanarak arama yapabilecek, en uygun seçenekleri keşfedebilecek ve ödeme işlemlerini şeffaf, güvenli ve hayatın doğal akışını bölmeden tamamlayabilecek.

Mastercard'ın küresel ölçekte bilinen "Agent Pay" çözümünün temel ilkeleri referans alınarak geliştirilen yerel teknoloji, dijital ticarette güvenlik, doğrulama ve şeffaflığı merkeze alıyor.

Yapay zeka asistanları, ürün tarama ve fiyat karşılaştırmadan satın almaya kadar süreci otonom biçimde yönetirken, iş yerleriyle iletişim, küresel ölçekte standardize edilmiş güvenli kanallar üzerinden sağlanıyor.

Mastercard'ın yapay zeka alanındaki küresel deneyiminden ve teknolojik altyapısından güç alan bu sistem, sadece komutları uygulamakla kalmıyor, otonom olarak akıl yürütüyor, planlıyor ve harekete geçiyor.

- "Hiper-kişiselleştirilmiş" deneyim imkanı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kezik, bankacılığı müşterinin hayatının doğal akışına uyumlanan bir ekosistem olarak gördüklerini belirtti.

"Radikal Müşteri Perspektifi" yaklaşımının veriyi ve teknolojiyi kullanarak empatiyi ölçekleyebildiğini, bu yolla müşterinin sadece komutlarını değil niyetini ve içinde bulunduğu bağlamı da anlayabileceklerini vurgulayan Kezik, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşım, bize gerçek zamanlı ve hiper-kişiselleştirilmiş deneyimler sunma imkanı sağlarken, ödeme sistemlerini de bu deneyimin ayrılmaz bir parçası haline getiriyor. Mastercard işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz yapay zeka alışveriş asistanında, arama ve karar süreçlerinden ödeme adımına kadar tüm yolculuğu uçtan uca, güvenli ve şeffaf bir yapı içinde kurguluyoruz. Amacımız ödemeyi bir işlem adımı olmaktan çıkarıp, hayatın olağan akışı içinde görünmez, sürtünmesiz ve güvenli bir hale getirmek. Müşteri deneyimini merkeze alan bu vizyonla, bankacılığın geleceğini bugünden şekillendirmeye devam ediyoruz."

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Faydacı da Türkiye'nin ödeme sistemlerindeki öncü rolüne dikkati çekerek, yapay zeka asistanlı ticaret döneminde güvenli, ölçeklenebilir ve kesintisiz ödeme deneyimlerine odaklandıklarını belirtti.

Faydacı, Garanti BBVA ile hayata geçirilen çözümün, Türk tüketicisine yapay zeka tabanlı, kişiselleştirilmiş ve güvenli bir alışveriş deneyimi sunduğunu aktararak, "Asistanlar aracılığıyla gerçekleşen işlemler için standartları belirleyerek, bu işlemleri keşfedilebilir, tokenlaştırılmış ve doğrulanabilir hale getirecek ve ekosistem genelinde güveni ve şeffaflığı güçlendireceğiz. Bu vizyonun hayata geçmesinde, güçlü dijital altyapıya ve yenilikçi bir ekosisteme sahip pazarlar belirleyici bir rol oynayacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin teknoloji adaptasyonu ve yenilikçi fintek çözümleriyle dünyanın en rekabetçi ve öncü pazarlarından biri olduğuna işaret eden Faydacı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin dijital dönüşümüne liderlik eden ödeme çözümlerini bu topraklarda geliştirmekten ve sunmaktan gurur duyuyoruz. Garanti BBVA ile hayata geçirdiğimiz bu çözüm Türk tüketicisine yapay zeka tabanlı, kişiselleştirilmiş ve güvenli bir alışveriş deneyiminin kapılarını açıyor. Bu çözümü önümüzdeki dönemlerde daha iyiye götürmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu adımı, geçtiğimiz haftalarda açıkladığımız yapay zeka inisiyatifimizin ve Türkiye'yi yenilikçi ödeme teknolojileri için küresel bir merkez haline getirme hedefimizin somut bir yansıması olarak görüyoruz."