Garanti BBVA'nın "Talent Week 2026" programı için başvurular başladı

İSTANBUL - Garanti BBVA, üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara yönelik genç yetenek işe alım programı "Talent Week 2026" için başvuru sürecini başlattığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, genç yeteneklerin kariyer yolculuklarına güçlü bir başlangıç yapmalarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen program, bankacılık, teknoloji, denetim ve veri gibi farklı alanlarda kariyer fırsatları sunuyor.

Üniversite öğrencileri ve yeni mezunların katılımına açık olan Talent Week 2026 için başvurular, 19 Şubat'a kadar kabul edilecek.

Yeni nesil bankacılık, denetim, teknoloji ve veri gibi farklı alanlarda kariyer yapmak isteyen gençler için tasarlanan Talent Week, katılımcılara Garanti BBVA'yı yakından tanıma, kariyer fırsatlarını keşfetme ve profesyonel bir network oluşturma imkanı sunuyor.

Program boyunca gençler, Garanti BBVA yöneticileri ve uzmanlarıyla bir araya gelerek atölye çalışmaları ve ilham verici oturumlara katılacak, bankanın çalışma kültürünü, yenilikçi projelerini ve kariyer yollarını deneyimleme fırsatı bulacak.

Program katılımcılara, bankacılığın birbirinden farklı alanlarını deneyimleyebileceği Management Trainee, veriden değer yaratıp veri bilimci/veri mühendisi olarak yer alabileceği Data MT, denetimin yenilikçi dünyasını keşfedebilecekleri Müfettiş Yardımcısı ve kariyerlerini teknolojinin farklı alanlarında geliştirebilecekleri Tech Talent gibi farklı alanlarda başlangıç yapma fırsatı sunuyor.

- "Gençlerin potansiyeline yatırım yapmak, geleceğe atılan en değerli adım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, gençlerin istihdama geçiş sürecinde en çok ihtiyaç duydukları şeylerden birinin de kendilerini keşfedebilecekleri, deneyimleyerek öğrenebilecekleri ortamlara ulaşabilmek olduğunu belirtti.

Talent Week'i de bu doğrultuda bütüncül bir deneyim olarak tasarladıklarını aktaran Firuzbay, şunları kaydetti:

"Garanti BBVA olarak gençlere bir kariyer fırsatı sunmanın yanı sıra onların uzun vadeli gelişim yolculuklarına da eşlik etmeyi amaçladık. Biliyoruz ki geleceğin liderleri bugünden kendini geliştiren, bu yönde desteklenen ve cesaretlendirilen gençler arasından çıkacak. Talent Week ile gençlerin kendilerini Garanti BBVA'nın bir parçası olarak hayal edebilmelerini, ilham almalarını ve kariyer yolculuklarına güvenle başlamalarını hedefliyoruz."



