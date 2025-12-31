Gaziler, öğrencilere vatan sevgisini anlattı

OSmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, şehit yakınları ve gazilerin toplumsal hayata katılımlarının güçlendirilmesi ve millî değerlerin genç nesillere aktarılması amacıyla “Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları” programı düzenlendi. Kıbrıs Gazileri, öğrencilere kahramanlık hikâyelerini anlatarak vatan sevgisinin önemini aktardı.

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Hasanbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi ev sahipliğinde “Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları” programı düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler, gazilerle bir araya gelerek vatan sevgisi, fedakârlık ve tarih bilinci konularında önemli kazanımlar elde etti.

Etkinlik kapsamında öğrencilerle buluşan Kıbrıs Gazileri; Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Küçüktaş, Ömer Candemir, Süleyman Doğan, Mustafa Akciğer, Mehmet Ersoylu, Abuzer Pişkin ve Mehmet Soylu, Kıbrıs Barış Harekâtı’nda yaşadıkları anıları ve görev sırasında karşılaştıkları zorlukları anlattı. Gazilerin anlatımları öğrenciler tarafından ilgi ve dikkatle takip edildi.

Program süresince öğrenciler; vatan sevgisi, milli birlik ve beraberlik, fedakârlık ruhu ile şehitlik ve gazilik bilincinin önemi konusunda güçlü mesajlar aldı. Gazilerin samimi ve içten anlatımları, programa hem duygusal hem de öğretici bir nitelik kazandırdı. Öğrencilerin soruları ve katılımları, etkinliğin etkileşim düzeyini artırdı.

Program sonunda Hasanbeyli Kaymakamı Hüseyin Bütüner, gazilerin tecrübelerini gençlerle paylaşmasının büyük bir değer taşıdığını belirterek, bu tür etkinliklerin gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Kaymakam Bütüner, programa katkı sunan gazilere, okul yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür etti.