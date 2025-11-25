"Geleceğe Miras Projesi" ile hızlanan kazılarla Syedra'nın yüzde 25'i gün yüzüne çıkarıldı

ANTALYA - MUSTAFA KURT - Antalya'nın Alanya ilçesinde "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yıl boyunca yürütülen kazı çalışmalarıyla yüzde 25'i gün yüzüne çıkarılan Syedra Antik Kenti'nin ziyaretçi sayısı da artıyor.

Geçmişi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğ Ergürer başkanlığındaki kazı çalışmaları 7 sezondur sürüyor.

Helenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu'nun izlerini geleceğe taşıyan antik kent, stadyumu, tiyatrosu, meclisi, hamamı, temiz su için oluşturulmuş altyapı sistemleri, havuzları, sarnıçları, sütunlu caddesi, vaftiz mağarası ve zeytin işlikleriyle dikkati çekiyor.

Kazı Başkanı Ergürer, AA muhabirine, kazıların son üç yıldır "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında hızlandığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un arkeolojinin "altın çağı" olarak tanımladığı dönemde Syedra'nın da önemli kazanımlar elde ettiğini belirten Ergürer, "Biz 2019 yılında çalışmalarımıza başladık. 2023'e kadar çalışmalarımız yavaş ilerliyordu. 2023'ten sonra 12 aylık kazı çalışmalarına döndük. Eskiden 2-3 ay sürdürülebilir çalışmalar yaparken, şimdi ocaktan aralık ayının sonuna kadar iklim müsaade ettiği sürece çalışıyoruz. Alanya'nın iklimi çok uygun, bu da büyük bir yol almamızı sağladı. Kazı süresinin 12 aya yayılması ve sağlanan büyük desteklerle 50 yıllık çalışmayı 3 yılda yaptık." diye konuştu.

- Ziyaretçiler Romalılar ile aynı seviyede yürüyecek

Başladıkları dönemlerde çok küçük bir alanda çalıştıklarını dile getiren Ergürer, şimdi ise kentin tüm alanlarında, bütün gezi güzergahlarında kazıların devam ettiğini bildirdi.

Ergürer, yaklaşık 150 bin metrekarelik sur içinde çalışma yürüttüklerini anlatarak, geçmişte yalnızca yüzde 2-3'lük kısmın açığa çıkarılabildiğini ancak son yıllardaki çalışmalarla bu oranın yüzde 25'e ulaştığını kaydetti.

Son dönemdeki kazılarla çok sayıda zeytin işliği, konut alanı, stadyum, cadde, merdiven, özel yapı ve dini yapının açığa çıkarıldığını aktaran Ergürer, gezi güzergahının büyük bölümünün de tamamlandığını belirtti.

Syedra'da 2025 yılıyla birlikte karşılama ve park alanının yenilenmeye başladığını ifade eden Ergürer, "Bilet kesim alanı ve yeni karşılama alanı oluşturuluyor. Yürüme yolları yenileniyor. Kentin neredeyse yüzde 90'lık alanında ziyaretçiler orijinal merdivenlerde, orijinal yollarda yürüyecek. Romalı hangi seviyede yürüdüyse ziyaretçi de aynı seviyede yürüyecek." diye konuştu.

- Turlarla gelen turistler antik kenti geziyor

Ergürer, antik kenti ziyaretin şimdilik ücretsiz olduğunu, gelecek yıl da gece müzeciliğinin başlayacağını bildirdi.

Gelecek yıl gezi güzergahının tamamının ışıklandırılacağını söyleyen Ergürer, şöyle devam etti:

"Alan gece 12'ye kadar gezilebilecek. Alanya Kalesi'nden sonra gezi rotasında olan ikinci kültürel alanız. Son yıllardaki çalışmalarla ziyaretçi sayısı da çok arttı. 2019 yılında 2-3 bin ziyaretçi gelirken, şimdi 100 binin üzerine çıktı. Neredeyse her gün büyük turlar ziyaretçi getiriyor, gezi yapıyorlar. Tabii gezerken de kazı alanına yakın oldukları için bilgi alabiliyorlar. Onlar için de değişik bir ambiyans oluyor."

Ergürer, bölgenin arkeoloji açısından önemine işaret ederek, "Burası Dağlık Kilikya ve Pamfilya'nın sınır bölgesi. Bu bölge Batı Anadolu'ya göre çok daha az çalışma olan bir coğrafya. Bu nedenle elde ettiğimiz veriler, arkeoloji bilimine yeni katkılar sağlıyor. Kazı, turizm, kültür ve bilim açısından büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.