Geleneksel Maraş el sanatları modern yorumla yeniden hayat buldu

KAHRAMANMARAŞ - SİNAN DORUK - Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü, "Köklerden Zarafete: Garbi Yeli Koleksiyonu" projesi kapsamında geleneksel el sanatlarından ilham alınarak hazırlanan 35 parçalık koleksiyonunu tamamladı.

Tarihte Maraş kadınlarının taşıdığı geleneksel kıyafetler ile beylik kültürünün izlerini barındıran el sanatları işlemeleri, modern bir yorumla yeniden hayat buldu.

Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde usta öğreticiler tarafından hazırlanan Maraş işi sim sırma, Maraş abası, Maraş yemenisi ve kordon işlemeciliğinden oluşan koleksiyon, 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde görücüye çıkacak.

- Koleksiyon ismini şehre ferahlık getiren rüzgardan aldı

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ayşegül Kirişci, AA muhabirine, kentin tarihsel olarak beylik kültürüne sahip olması ve saraya giden gelinleriyle bilinen geçmişinin koleksiyonun temasına yön verdiğini söyledi.

Kentin geleneksel el sanatları, kültürel değerleri ve tarihi açıdan zengin ve kadim bir şehir olduğunu dile getiren Kirişci, "Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü olarak Köklerden Zarafete: Garbi Yeli Koleksiyonu projesi kapsamında geleneksel el sanatlarından ilham alınarak hazırlanan 35 eseri tamamladık. Koleksiyonda, kentin köklü kültürünü yansıtan Maraş işi sim sırma, Maraş abası ve Maraş kordon işlemeciliği temel alındı." dedi.

Koleksiyonun ismi olan "Garbi Yeli"nin, Kahramanmaraş'ta esen ve şehre ferahlık getiren rüzgarın yeniden doğuşu simgelemesi nedeniyle tercih edildiğini anlatan Kirişci, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından Maraş abası, dokuma tezgahlarında geleneksel yöntemlerle yeniden üretildi. Kök boyalarıyla renklendirilen kumaşlardan 12 parçalık özel bir koleksiyon hazırlandı. Ayrıca saray işlemeciliğinin önemli örneklerinden olan ve coğrafi işaretle tescillenen Maraş işi sim sırma tekniğiyle 12 parçalık ikinci bir koleksiyon oluşturuldu. Diğer eserlerimiz de bu unsurların modern bir harmanlamasıyla tamamlandı."

- Koleksiyon, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında sergilenecek

Koleksiyonda, sadece tekstil ürünleriyle sınırlı kalmadıklarını, enstitünün kuyumculuk atölyesinde, kıyafetleri tamamlayıcı yöresel ve modern takılar üretildiğini belirten Kirişci, saraciye atölyesinde ise koleksiyona özgü yemeniler tasarlanarak çalışmaların zenginleştirildiğini dile getirdi.

Unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri yeniden canlandırmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediklerini aktaran Kirişci, "Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü olarak hazırladığımız bu özel koleksiyonu 2026 yılında Kahramanmaraş'ın da dahil olduğu Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde tanıtmak istiyoruz." ifadelerine yer verdi.




