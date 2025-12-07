Genç Gelişim Akademisi'nden gençleri geleceğe hazırlayan lider buluşmaları

İSTANBUL - Genç Gelişim Akademisi, gençlerin kişisel, akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla İstanbul Erkek Lisesi'nde seminer düzenledi.

İstanbul Valiliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğiyle hayata geçirilen Genç Gelişim Akademisi, üstün başarı gösteren lise öğrencilerinin çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekim ayında başlayan 11 hafta sürecek akademi, İstanbul Erkek Lisesi'nde gençlere yönelik seminer gerçekleştirdi.

Seminerde, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ve Hexagon İnsan Kaynakları ve Bilişim Teknolojileri Direktörü Kadir Sığınmış gençlere hitap etti.

- Bilim ve teknolojiyi 7'den 77'ye yaymayı hedefi

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, seminer öncesi AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, T3 Vakfının, gençlerde bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturmak ve onların kendi potansiyellerini keşfedebilmelerine katkı sağlamak amacıyla eğitim programı sunan bir vakıf olduğunu söyledi.

Teknolojiyi ve bilimi 7'den 77'ye toplumun her kesimine yayma amacı taşıdıklarının altını çizen Hıdır, bu kapsamda özellikle çocuklara yönelik bilim merkezlerinde, "DENEYAP Teknoloji Atölyeleri"nde teknoloji temelli eğitimler verdiklerini kaydetti.

Hıdır, TEKNOFEST gibi platformlarda gerçekleştirdikleri teknoloji yarışmalarıyla da gençlere havacılık, uzay ve teknoloji alanında gerçekleştirdikleri projeleri sunma fırsatı sağladıklarını anlattı.

- Gençlere teknik eğitimin yanında sosyal yetkinlik desteği

Tüm bu çalışmaların yanı sıra T3 Girişim Merkezi çatısı altında gençlerin proje ve fikirlerini ürünleştirecekleri programları da hayata geçirdiklerini vurgulayan Hıdır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler özellikle 'DENEYAP Atölyeleri'yle, TEKNOFEST'le onlara bilimsel ve teknoloji tabanlı eğitimler sunarken bir yandan kendini teknik manada geliştirmiş gençlerimizin, 21. yüzyıl yetkinlikleri dediğimiz alanlarda da yenilikçi çalışmalar yapmaları, kendi potansiyellerini geliştirmeleri ve kabiliyetlerini artırmaları adına Genç Gelişim Akademisi programını İstanbul Valiliğimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte icra ediyoruz.

Özellikle günümüz teknolojisinde gençlerimiz çok fazla veriye ve bilgiye maruz kalıyorlar. Burada bu gençleri diğerlerinden ayırt eden unsurlardan birisi bilgiyi doğru bir şekilde anlamlandırıp muhakeme yeteneklerini ve kendilerini ifade edebilme becerilerinin gelişimini sağlayabilmeleri. İşte tam da bu sebeple 500 tam puan alan ve seçkin liselerde teknik ve bilimsel anlamda yetkinliğini bir anlamda ispat etmiş gençlerimizin sosyal becerilerini geliştirebilmek adına bu programı icra ettik."

Programlarının asenkron eğitimlerden oluştuğunun ve program kapsamında gençlerin hafta içi alanında uzman eğitmenlerden çevrim içi eğitim aldıklarının bilgisini paylaşan Hıdır, hafta sonları ise gençleri iletişim becerileri ve sunum kabiliyetlerinin geliştirilebilmesi adına sektörün öncü isimleriyle bir araya getirdiklerini söyledi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun açıkladığı verilere atıfta bulunarak, yapay zeka çağında mesleklerin yüzde 50'sinden fazlasının yok olacağını, fakat gelecekte mesleklerin yüzde 60'a yakınının yeni meslek grupları ve farklı alanlardan oluşacağını savunan Hıdır, bu sebeple yeni yetkinlik alanları belirlemenin ve bu alanda gençlerin kendilerini geliştirmelerinin çok kıymetli olacağını anlattı.

Hıdır, gerçekleştirdikleri sempozyum ile gençlerin, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç ile buluşmasının onlara önemli bir vizyon katacağına dikkati çekerek, "Ali bey yalnızca sektörel anlamda değil, doktorasını yurt dışında tamamlamış bir isim olarak akademik anlamda da onlara bir perspektif sunuyor, ayrıca bunun sektördeki yansımalarını gençlere gösteriyor ve anlatıyor. Onun hayat hikayesi gençlere ilham verecek. Bizler de T3 Vakfı olarak her zaman onların yanında olmaya ve her manada onları desteklemeye gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Geleceğin meslekleri yapay zeka etrafında şekilleniyor

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç da gençlere her zaman destek olduklarını ve T3 Vakfı'nın düzenlediği organizasyon kapsamında gençlerle geleceğin mesleklerini konuşmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Gelecekte hangi mesleklerin ön planda olacağı, hangilerinin ise ortadan kalkacağı konusunda gençlerin kafasında pek çok soru işareti olduğunu söyleyen Koç, gençlerin farklı sektörlerden yöneticilerin ve uzmanların deneyimlerini dinlemelerinin, geleceklerine yön vermeleri açısından çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Koç, bugünün en önemli teknolojilerinden birinin yapay zeka olduğuna işaret ederek, "Artık yapay zeka çağından bahsediyoruz. Yapay zekayı bilmemek düşünülemez. Nasıl ki, 1970'li, 1980'li yıllarda herkes yabancı dil öğrenmeye çalıştıysa, bugün de hangi bölümde olursa olsun, mühendis, psikolog, mimar, doktor fark etmeksizin herkesin yapay zekayı tanıması ve kullanmayı bilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

- Rekabetin anahtarı yapay zekayı doğru kullanmak

Yapay zekanın insanların yerini almayacağını ancak yapay zekayı kullanabilenlerin kullanamayanların yerini alacağını vurgulayan Koç, rekabetçi olmak isteyen herkesin mutlaka yapay zekayı nasıl kullanacağını öğrenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Koç, yapay zekanın altyapısını bilmenin ve etik kullanımını benimsemenin de son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendi kültürel ve insani değerlerimiz çerçevesinde bu teknolojiyi doğru şekilde kullanmalıyız. Gençlerimizin girişimci ruhlarını canlı tutmaları, merak etmeye devam etmeleri çok kıymetli. Merak ettikçe yeni fikirler ve yeni girişimler ortaya çıkacaktır. Ayrıca günümüzde fikirden ürüne geçiş süreci çok hızlandı. Eskiden bir fikrin hayata geçmesi yıllar alırken, bugün aylar içinde ürüne dönüşebiliyor. Bu da girişimcilere çok sayıda deneme yapma imkanı sunuyor. Birçok yazılım şirketi ilk denemesinde başarılı olamıyor, belki 40'ıncı, 50'nci denemesinde başarıya ulaşıyor. Bu nedenle gençlerimize her zaman yılmamalarını, denemeye devam etmelerini ve merak duygularını kaybetmemelerini tavsiye ediyorum."