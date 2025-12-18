İlginizi Çekebilir

Alanya'da huzurevinde yaşayan kişi bedenini kadavra olarak bağışladı
Antalya'da "Sanal Bahis ve Kumarın Görünmeyen Yüzü" konferansı düzenlendi
Burdur'daki Gölhisar Gölü'nde su seviyesinin azalmasına karşı alınabilecek önlemler toplantıda görüşüldü
Anamur'da "Etkili İletişim Becerileri" söyleşisi düzenlendi
Kaleci İsmail Çipe'nin babasının cenazesi Hatay'da defnedildi
İstanbul Atlas Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu Üyeliğine yeni isim
Mersin'de ilkokul öğrencileri tarihi mekanların hem maketini hem resmini yaptı
DeFacto'dan Layering Koleksiyonu ile kişiselleştirilmiş parfüm deneyimi
Adana'da "Okulum Renklensin" projesinin protokolü imzalandı
Antalya'da otomobile özel düzenekle gizlenmiş 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Gençler, bowling il birinciliği müsabakasında yarıştı

Gençler, bowling il birinciliği müsabakasında yarıştı

Gençler, bowling il birinciliği müsabakasında yarıştı

Osmaniye'de düzenlenen Okul Sporları Gençler Bowling İl Birinciliği Müsabakaları, genç kızlar ve genç erkekler kategorilerinde oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde kentteki bir alışveriş merkezinde bulunan Bowling Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalara 18 okuldan toplam 100 sporcu katıldı.
Heyecan ve centilmenlik içerisinde geçen karşılaşmalar sonucunda ilk üç dereceyi elde eden takımlar, 6–9 Ocak 2026 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan grup müsabakalarında Osmaniye’yi temsil etmeye hak kazandı. 
Müsabakalar sonunda, genç kızlarda; Osmaniye İbni Sina Mesleki ve Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi ve Tos Çelik Sosyal Bilimler Lisesi derece elde etti. Genç erkekler ise İbni Sina Sağlık Lisesi, Tosyalı Sosyal Bilimler Lisesi, Samet Aybaba Lisesi ve 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi oldu. 
Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımların ödülleri; Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, Okul Sporları Şube Müdürü Ali Daşbaş, Alışveriş Merkezi Müdürü Mustafa Yalçın, İl Temsilcisi Hüseyin Danış, AVM Tesis Müdürü Osman Akdemir ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi. Genç sporcularımızı ve emeği geçen tüm okul yöneticileri ile antrenörleri tebrik ededen Müdür Yusuf Çebi, “Antalya’da ilimizi temsil edecek takımlarımıza başarılar diliyorum.” Dedi. 



Osmaniye 18.12.2025 16:55:00 0
Anahtar Kelimeler: Gençler bowling birinciliği müsabakasında yarıştı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Bizim de Bahçeli Ağabeyimiz Var!
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Alanya'da huzurevinde yaşayan kişi bedenini kadavra olarak bağışladı

2

Antalya'da "Sanal Bahis ve Kumarın Görünmeyen Yüzü" konferansı düzenlendi

3

Burdur'daki Gölhisar Gölü'nde su seviyesinin azalmasına karşı alınabilecek önlemler toplantıda görüşüldü

4

Anamur'da "Etkili İletişim Becerileri" söyleşisi düzenlendi

5

Kaleci İsmail Çipe'nin babasının cenazesi Hatay'da defnedildi

6

İstanbul Atlas Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu Üyeliğine yeni isim

7

Mersin'de ilkokul öğrencileri tarihi mekanların hem maketini hem resmini yaptı

8

DeFacto'dan Layering Koleksiyonu ile kişiselleştirilmiş parfüm deneyimi

9

Adana'da "Okulum Renklensin" projesinin protokolü imzalandı

10

Antalya'da otomobile özel düzenekle gizlenmiş 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi