Gençlerin tasarruf finansmanına ilgisi arttı

İSTANBUL - Fuzul Tasarruf Finansman AŞ, 2025 yılında şirketleriyle sözleşme imzalayan 18-35 yaş aralığındaki müşteri sayısında artış yaşandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, artan kira ve konut fiyatları, Y ve Z kuşağının finansal tercihlerini değiştirdi. Geleneksel finansman modellerinin maliyetinden kaçınan gençler, tasarruf finansmanına yöneldi.

Şirketle 2024'te sözleşme imzalayan 18-35 yaş aralığındaki katılımcı sayısı 46 binken, 2025'te bu sayı yüzde 178 artışla 128 bine yükseldi. Böylece gençlerin toplam müşteri portföyündeki payı yüzde 50'ye çıktı ve her iki müşteriden birini 35 yaş altı tasarruf sahipleri oluşturdu.

Gençlerin vade tercihlerinde de değişim gözlendi. 2024'te 18-35 yaş grubunun ortalama vade tercihi 31 ay seviyesindeyken, 2025'te bu süre 15 aya geriledi. Genç katılımcılar, ek maliyet ödemeden ve bütçelerine uygun taksitlerle hedeflerine ulaşmak için daha kısa süreli planları tercih etti.

- "Z kuşağı finansal farkındalığı yüksek bir nesil"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Furkan Akbal, genellikle tüketim odaklı olduğu düşünülen genç kuşağın, finansal farkındalığı yüksek ve rasyonel kararlar alan bir nesil olduğunu belirtti.

Gençlerin, bir eve veya arabaya sahip olmak için yıllarca yüksek faiz yükü altına girmek istemediğini aktaran Akbal, şunları kaydetti:

"Kiralamak yerine sahip olmayı, bunu yaparken de bütçelerini korumayı tercih ediyorlar. Katılımcılarımızın yarısını oluşturan bu kitle, vade sürelerini düşürerek hedeflerine en kısa sürede ve en düşük maliyetle ulaşmak istediğini gösteriyor. Biz de dijitalleşen altyapımız ve esnek modellerimizle gençlerin bu dinamik beklentilerine yanıt veriyor, onların ev sahibi olma hedeflerini ulaşılabilir planlara dönüştürüyoruz."



