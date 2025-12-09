İlginizi Çekebilir

Adana'da sulama kanalına devrilen minibüsteki 18 kişi yaralandı
Mersin'de "Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı" yapıldı
Mersin'de çalıştığı iş yerine "yağma" süsü veren personel ve 2 şüpheliye gözaltı
Akseki'nin 5 Yıllık Yerel Kalkınma Stratejisi IPARD LEADER programından onay aldı
Antalya Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvasında Antalya Sağlıkspor birinci oldu
Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Sudan'a çadır ulaştıracak ikinci yardım gemisi Mersin'den yola çıktı
Isparta'da 22 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan, "Şehit Aileleri Buluşması"nda konuştu:
Tokat'ta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden askerin cenazesi Isparta'da defnedildi

Gülnar Belediyesi atık motor yağlarını geri dönüşüme kazandırıyor

Gülnar Belediyesi atık motor yağlarını geri dönüşüme kazandırıyor

Gülnar Belediyesi atık motor yağlarını geri dönüşüme kazandırıyor

MERSİN - Mersin'in Gülnar Belediyesi, araç ve gereçlerin bakımlarında çıkarılan atık motor yağlarını geri dönüşüme kazandırıyor.

Belediyenin açıklamasına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, Motor Yağı Değişim Noktası (MOYDEN) Uygulaması devreye alındı.

Uygulama sayesinde belediyeye ait araç ve gereçlerin bakımlarında çıkarılan atık motor yağları geri dönüşüme kazandırılıyor.

Tehlikeli Geçici Depolama Alanı'ndaki tanklarda biriktirilen atık motor yağları, yetkili kuruluş Petrol Sanayi Derneğine teslim ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatih Önge, çevre kirliliğini azaltarak alternatif enerji kaynaklarının çoğaltılmasını amaçladıklarını kaydetti.​​​​​​​​​​​​​​



Yurt Dünya 9.12.2025 17:17:25 0
Anahtar Kelimeler: gülnar belediyesi atık motor yağlarını geri dönüşüme kazandırıyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Osmaniye’nin Altın Yılları ve Bir Vali Portresi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da sulama kanalına devrilen minibüsteki 18 kişi yaralandı

2

Mersin'de "Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı" yapıldı

3

Mersin'de çalıştığı iş yerine "yağma" süsü veren personel ve 2 şüpheliye gözaltı

4

Akseki'nin 5 Yıllık Yerel Kalkınma Stratejisi IPARD LEADER programından onay aldı

5

Antalya Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvasında Antalya Sağlıkspor birinci oldu

6

Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

7

Sudan'a çadır ulaştıracak ikinci yardım gemisi Mersin'den yola çıktı

8

Isparta'da 22 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

9

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan, "Şehit Aileleri Buluşması"nda konuştu:

10

Tokat'ta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden askerin cenazesi Isparta'da defnedildi