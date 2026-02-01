İlginizi Çekebilir

Türk savunma sanayisi ihracat odaklı büyümeyi sürdürecek
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'da depremde hasar gören 500 Evler Sitesi'nin yerinde güvenli konutlar yükseldi
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi
Adana, Hatay, Mersin, Kayseri, Osmaniye ve Niğde'de 287 bin 254 su kuşu sayıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, BOTAŞ Dörtyol Terminali'nde konuştu:
Gülnar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zeynel Nar yeniden görevine seçildi
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Enkazdan 117 saat sonra kurtarılan Zeliha, öğretmenlik hayaline protez bacakla ilerliyor
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerde hasar gören Kahramanmaraş'taki altyapı sil baştan yapılıyor
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Sağlıkçı olarak geldiği deprem bölgesine 21 kütüphane, 135 bin kitap kazandırdı
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'da depremden sonra inşa edilen hastanede 2 yılda 73 bin ameliyat gerçekleştirildi

Gülnar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zeynel Nar yeniden görevine seçildi

Gülnar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zeynel Nar yeniden görevine seçildi

Gülnar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zeynel Nar yeniden görevine seçildi

MERSİN - Gülnar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zeynel Nar, yeniden görevine seçildi.

Odanın Olağan Genel Kurulu Toplantısı, Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Tek listeyle yapılan seçimde Nar, yeniden başkanlık görevine getirildi.

Nar, yaptığı konuşmada esnafın sesi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de esnafla iç içe bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirterek, "Esnafımıza her konuda yardımcı oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz. Düzenli olarak yaptığımız toplantılarla esnafımızın sorunlarını bizzat kendilerinden dinliyor, çözüm yollarını birlikte geliştiriyoruz." ifadesini kullandı.



Yurt Dünya 1.02.2026 12:19:01 0
Anahtar Kelimeler: gülnar esnaf ve sanatkarlar odası başkanı zeynel nar yeniden görevine seçildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Kötü Görüntüyü Hep Seyrediyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Türk savunma sanayisi ihracat odaklı büyümeyi sürdürecek

2

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'da depremde hasar gören 500 Evler Sitesi'nin yerinde güvenli konutlar yükseldi

3

Antalya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi

4

Adana, Hatay, Mersin, Kayseri, Osmaniye ve Niğde'de 287 bin 254 su kuşu sayıldı

5

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, BOTAŞ Dörtyol Terminali'nde konuştu:

6

Gülnar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zeynel Nar yeniden görevine seçildi

7

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Enkazdan 117 saat sonra kurtarılan Zeliha, öğretmenlik hayaline protez bacakla ilerliyor

8

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerde hasar gören Kahramanmaraş'taki altyapı sil baştan yapılıyor

9

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Sağlıkçı olarak geldiği deprem bölgesine 21 kütüphane, 135 bin kitap kazandırdı

10

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'da depremden sonra inşa edilen hastanede 2 yılda 73 bin ameliyat gerçekleştirildi