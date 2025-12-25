İlginizi Çekebilir

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi
Adana'da devrilen işçi servisinde 2 kişi yaralandı
ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi 2026'da tam kapasiteyle çalışır hale gelecek
Lastik Borsası kitle fonlamasıyla 100,9 milyon lira yatırım aldı
Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyeleri için "Akademik Tören" düzenlendi
Quick Finansall'ın yeni dönem sigorta ve finans ürünleri Bursa'da tanıtıldı
Gülnar protokolünden Regaip Kandili mesajı
Bozyazı'da kalkınmaya yönelik projeler toplantıda görüşüldü
Garanti BBVA'dan Mastercard işbirliğiyle yapay zeka asistanlı e-ticaret dönemi
Adana'da intihar eden kişi ile öldürdüğü 2 çocuğunun cenazeleri defnedildi

Gülnar protokolünden Regaip Kandili mesajı

Gülnar protokolünden Regaip Kandili mesajı

Gülnar protokolünden Regaip Kandili mesajı

MERSİN - Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal ve Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şanal, mesajında, Regaip Kandili'nin arzuları hayra yönelten, manevi dünyayı aydınlatan müstesna bir gece olduğunu belirterek, İslam aleminin kandilini tebrik etti.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de Regaip Kandili'ne kavuşmanın derin huzurunu yaşadıklarını kaydetti.

Bu müstesna günlerin sevgi bağlarını güçlendirmek, yardımlaşmayı artırmak ve manevi dünyayı tazelemek için büyük bir fırsat olduğunu belirten Önge, vatandaşların kandilini tebrik etti.



Yurt Dünya 25.12.2025 18:03:16 0
Anahtar Kelimeler: gülnar protokolünden regaip kandili mesajı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

TOKİ Herkese Bir Anahtar Verse Ne Olur?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi

2

Adana'da devrilen işçi servisinde 2 kişi yaralandı

3

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi 2026'da tam kapasiteyle çalışır hale gelecek

4

Lastik Borsası kitle fonlamasıyla 100,9 milyon lira yatırım aldı

5

Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyeleri için "Akademik Tören" düzenlendi

6

Quick Finansall'ın yeni dönem sigorta ve finans ürünleri Bursa'da tanıtıldı

7

Gülnar protokolünden Regaip Kandili mesajı

8

Bozyazı'da kalkınmaya yönelik projeler toplantıda görüşüldü

9

Garanti BBVA'dan Mastercard işbirliğiyle yapay zeka asistanlı e-ticaret dönemi

10

Adana'da intihar eden kişi ile öldürdüğü 2 çocuğunun cenazeleri defnedildi