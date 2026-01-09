Gülnar'da doğal gaz çalışmaları sürüyor

MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde doğal gaz hattı yapım çalışmaları sürüyor.

İlçede yapımı devam eden doğal gaz çalışmaları kapsamında, Saray ve Hacıpınar mahallelerinde hat döşeme işlemlerinin tamamlanması dolayısıyla Silifke Caddesi'nde tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Fatih Önge, törende, sürecin takipçisi olduklarını belirterek, "Şu an itibarıyla Saray ve Hacıpınar mahallelerimize doğal gaz verilmeye başlandı. Kazı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarımızı belediye ekiplerimizle vakit kaybetmeden yeniden yapıyoruz. Hem ısınma konforunu sağlıyor hem de ulaşım kalitemizi artırıyoruz." diye konuştu.

Aksa Çukurova Doğal Gaz Mersin Bölge Müdürü Tufan Duman da ilçedeki çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüklerini kaydetti.

