İlginizi Çekebilir

Mersin'de ruhsatsız yaşlı bakımevi mühürlendi
Adana'da "Gazetecilik Mesleğinin Dijital Yolculuğu" paneli düzenlendi
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Göksun Kaymakamı Kılıç ve Belediye Başkanı Cüce, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Doğa Koleji "Türkiye'nin Doğa'sında Eğitim Vizyonu" programını düzenledi
Akdeniz Üniversitesi'nde çocuklar İçin "PKU Dostu Mutfak" atölyesi düzenlendi
Bozyazı Müftüsü Yakup Avcı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Akgün, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Adana'da 2 bin 968 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı
KKTC Mersin Başkonsolosu Çağatay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Gülnar'da pazar esnafına yaka kartı ve önlük dağıtıldı

Gülnar

Gülnar'da pazar esnafına yaka kartı ve önlük dağıtıldı

MERSİN - Gülnar Belediyesince ilçede faaliyet gösteren pazar esnafına yaka kartı ve önlük dağıtıldı.

Gülnar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde düzeni sağlamak ve vatandaşların daha güvenilir bir ortamda alışveriş yapmalarına imkan tanımak amacıyla bir uygulamayı hayata geçirdi.

Belediye Başkanı Fatih Önge'nin katılımıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında, ilçede tezgah açan 150 pazar esnafına resmi yaka kimlik kartları ve belediye logolu önlükler teslim edildi.

Önge, yaptığı açıklamada, uygulamanın hem esnafın prestijini artıracağını hem de vatandaşın güvenini pekiştireceğini söyledi.



Yurt Dünya 9.01.2026 16:10:37 0
Anahtar Kelimeler: gülnar'da pazar esnafına yaka kartı ve önlük dağıtıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Türkiye Böyle Bir Veda Görmedi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de ruhsatsız yaşlı bakımevi mühürlendi

2

Adana'da "Gazetecilik Mesleğinin Dijital Yolculuğu" paneli düzenlendi

3

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

4

Göksun Kaymakamı Kılıç ve Belediye Başkanı Cüce, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

5

Doğa Koleji "Türkiye'nin Doğa'sında Eğitim Vizyonu" programını düzenledi

6

Akdeniz Üniversitesi'nde çocuklar İçin "PKU Dostu Mutfak" atölyesi düzenlendi

7

Bozyazı Müftüsü Yakup Avcı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

8

Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Akgün, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

9

Adana'da 2 bin 968 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

10

KKTC Mersin Başkonsolosu Çağatay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı