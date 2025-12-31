Gülsoy, icraatlarını anlattı

Osmaniye AK Parti Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Seydi Gülsoy, 2025'in son gününde basın mensupları ile bir araya geldi.

Gülsoy, Karaçay restorantta düzenlenen programda, tüm Osmaniyelilerin yeni yılını kutlayarak kentte yapılan yatırımları ve planlanan projeleri anlattı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Osmaniye'de de büyük hizmetler yapıldığını anlatan Gülsoy, halka hizmet anlayışı ile yatırımların 2026 yılında da artarak devam edeceğini söyledi.

Osmaniye her bölgesini, her sorununu, her problemin, her güzelliğini her problemini bildiğini vurgulayan Gülsoy,

"Ak partide İl başkanlığı yaptık. Akabinde de nasip oldu Osmaniye milletvekili olarak hizmet etme fırsatı verdiniz. Allah herkesten razı olsun. Ben de elimden geldiği müddetçe. Osmaniye'nin 6 Şubat depremlerinin yarasını, ondan önceki eksiklerini gidermek için gece gündüz demeden Osmaniye adına çalışıyorum. Tabii önceliğimiz 6 Şubat depreminin Osmaniye'yi açtığı yaranın tedavisi, hasarlarının giderilmesiyle alakalıdır. İşte görüyorsunuz önceliğimiz konuttur. Osmaniye'de depremde 1010 kardeşimiz vefa etti. Allah rahmet eylesin. Yakınlarını da sabrı cemil versin. Yaklaşık 30 bin bağımsız bölüm yıkıldı. Osmaniye'de depremin ilk, sonraki, orta hasarlı, ağır hasarıyla beraber yani yaklaşık olarak da 14.500 civarında hak sahibi oluştu. İçerisinde de biz bu konutların yapılmasıyla ilgili, deprem konutlarının yapılmasıyla ilgili hemen milletvekili seçildiğimizin akabinde, Haziran ayında başladık. Hamdolsun şu anda 27 Aralık 2025 Cumhurbaşkanımızın Hatay'da 455 bin konutu teslim ettiğinde biz de Osmaniye'de 3.250 konutun teslimini yaptık. Yani hak sahibi olup da STOKİ'den ev almak isteyen her bir vatandaşımızın evini teslim ettik. Allah'ın izniyle. Yani sıcak yuvalarına kavuşturmuş olduk. Yani sadece Konut mu yaptık? Hayır. Sadece konut yapmadık. Konutların altyapılarını yaptık. Yollarını yaptık. Biz konutlarla beraber Osmaniye'de kentsel dönüşümü de başlattık bu arada. Yani kentsel dönüşüm de başlattık.

Osmaniye'de yapılan hizmetler ile planlanan projeleri anlatan AK Parti Milletvekili Seydi Gülsoy, konuşmasında deprem konutlarının devam süreci, kentteki alt yapı çalışmaları ile bakanlıklarda planlanan projeler ile ilgili çalışmaları anlattı