Gülsoy müjde vermeye devam ediyor

Osmaniye’ye Yakışır Proje: İŞKUR Hizmet Binası İçin Süreç Başlıyor...

AK PartiOsmaniye Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Seydi Gülsoy, Osmaniye’nin kamu hizmet altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırımın müjdesini verdi.

Milletvekili Seydi Gülsoy, önümüzdeki günlerde İŞKUR İl Müdürlüğü Hizmet Binası’nın ihalesinin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Milletvekili Gülsoy, yeni hizmet binasının hayata geçmesiyle birlikte şehirde sunulan kamu hizmetlerinin daha hızlı, daha kaliteli ve daha etkin hale geleceğini belirtti.

Projenin, hem vatandaşların işlemlerini kolaylaştıracağını hem de kurumsal hizmet kapasitesini artıracağını vurgulayan Gülsoy, yatırımın kente önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Gülsoy açıklamasında, yapılacak yatırımın istihdam hizmetlerinin güçlenmesine de destek olacağını dile getirerek, “Planlanan bu önemli yatırımın Osmaniye’ye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.