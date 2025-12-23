GÜNCELLEME 2 - Mersin'de ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle yaraladı

İlginizi Çekebilir

MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencisinin okul bahçesinde tüfekle ateş ettiği müdür ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Çarıklar Mahallesi'ndeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda öğrenci M.K. (12) okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Ender Kara'ya (39) tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralanan Kara, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, öğrenci ve babası Y.K'yi gözaltına aldı.

- Okulda eğitime ara verildi

Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, hastaneye gidip Kara'nın durumu hakkında bilgi aldı.

Ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Kara, yoğun bakıma alındı.

Olayın yaşandığı okulda eğitime 1 gün ara verildi.

- Öğrenci ve babası tutuklandı

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan öğrenci M.K. ve babası Y.K. adliyeye götürüldü.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan M.K, "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", babası Y.K. ise "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, M.K. ve Y.K'nin üzerine atılı suçlardan tutuklanmalarına hükmetti.



