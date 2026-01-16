İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - Adana'da öğretmene yönelik darp ve silahlı saldırının zanlısı tutuklandı

ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde darbettiği öğretmene doğru tabancayla ateş açan şüpheli tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 12 Ocak'ta Bahçelievler Mahallesi'nde darbettiği öğretmen Aziz Gülen'e tabancayla da ateş açtıktan sonra kaçan Mehmet P'yi (46) yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla şüphelinin Pınar Mahallesi'ndeki bir sokakta bulunduğunu belirledi.

Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, zanlıyı sokakta yürürken yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu'nda görevli öğretmen Aziz Gülen, 12 Ocak'ta okulun önünde eski öğrencisinin babası Mehmet P. tarafından darbedilmişti.

Zanlı, yere düştükten sonra kalkan Gülen'e doğru tabancayla ateş etmişti.

Kurşunun isabet etmediği saldırının ardından hastaneye gidip darp raporu alan Gülen'in şikayeti üzerine polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülenmişti.



