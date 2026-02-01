İlginizi Çekebilir

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin Osmaniye İl Başkanlığı'nda konuştu: (1)
Belen ilçesinde sis etkili oldu
Antakya ilçesinde inşaat şantiyesindeki çukura düşen işçi yaralandı
Hatay'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Antalya-Isparta yolunda heyelan meydana geldi
Yeşilay, Isparta'da geçen yıl 27 bin kişiye ulaştı
GÜNCELLEME 2 - Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
GÜNCELLEME: Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki 8 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Gül, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

GÜNCELLEME: Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki 8 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

GÜNCELLEME: Antalya

GÜNCELLEME: Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki 8 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerinde yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam Tekirdağ'dan yola çıkan yolcu otobüsünün saat 10.20 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Kömürler Kavşağı'nda virajı alamayarak şarampole yuvarlandığını söyledi.

Şahin, "Kazada maalesef 8 vatandaşımızı kaybettik, 26 vatandaşımız yaralı. Yaralılardan durumu ağır olanlar da var. Yaralılar, başta şehir hastanesi olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı." dedi.

Kazanın nedeninin yapılacak teknik inceleme sonucu tespit edileceğini dile getiren Şahin, "Zemin ıslak, bölgede sis de varmış. Sürat yapılacak bir yer değil, ancak otobüsün süratli olduğu anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.



Yurt Dünya 1.02.2026 15:20:19 0
Anahtar Kelimeler: güncelleme: antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki 8 kişi öldü 26 kişi yaralandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Birde Ara Yolları Gösterin
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

2

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin Osmaniye İl Başkanlığı'nda konuştu: (1)

3

Belen ilçesinde sis etkili oldu

4

Antakya ilçesinde inşaat şantiyesindeki çukura düşen işçi yaralandı

5

Hatay'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

6

Antalya-Isparta yolunda heyelan meydana geldi

7

Yeşilay, Isparta'da geçen yıl 27 bin kişiye ulaştı

8

GÜNCELLEME 2 - Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

9

GÜNCELLEME: Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki 8 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

10

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Gül, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı