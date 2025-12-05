GÜNCELLEME - Antalya'da muz bahçelerinde çıkan yangın söndürüldü

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde muz bahçelerinde çıkan yangın söndürüldü.

Zeytinada Mahallesi'nde bulunan muz bahçelerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye, İHH arama kurtarma ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere müdahale ederek söndürdüğü yangında 50 dekar muz bahçesi zarar gördü.




