GÜNCELLEME - Burdur'da tır ve 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

BURDUR - Burdur'un Ağlasun ilçesinde tır ve 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Antalya-Isparta kara yolundaki Kazak Tüneli'nin girişinde Oğuz D. (19) idaresindeki 32 AAK 364 plakalı otomobil, Cemal K. (56) yönetimindeki 33 AZV 518 plakalı otomobil ile Hasan B'nin (51) kullandığı 33 AJM 358 plakalı tır çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, otomobilde bulunan Hasret K'nin (18) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile otomobillerde bulunan Aynur K. (52), Miraç Y. (10), Hiranur K. (10), İremnur Y. (18), Ahmet D. (53) itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarıldı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.



