GÜNCELLEME - Kahramanmaraş

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta köprüden düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin köprüden düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki 09 ALN 491 plakalı otomobil, Yörükselim Mahallesi Hikmet Kabakçı Bulvarı'nda bulunan Akdere Köprüsü'nden düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Y.E.Ç, M.Y, Y.D. ve E.Y. yaralandı.

Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 20 yaşındaki E.Y, kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'nda müdahaleye rağmen kurtarılmadı.



