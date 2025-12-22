GÜNCELLEME - Mersin'de ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle yaraladı

MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencisinin okul bahçesinde tüfekle ateş ettiği müdür ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Çarıklar Mahallesi'ndeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda öğrenci M.K. (12) okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Ender Kara'ya (39) tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralanan Kara, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, öğrenci ve babası Y.K'yi gözaltına aldı.

- Okulda eğitime ara verildi

Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, hastaneye gidip Kara'nın durumu hakkında bilgi aldı.

Doktorların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın yaşandığı okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.