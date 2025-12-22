İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de jandarma son bir haftada 68 şüpheliyi yakaladı
Agrotech İklim Lideri Ödülü'nün sahibi oldu
Hyundai Motor Türkiye Eğitimde İkinci Hayat projesiyle okullara destek oldu
Arçelik satış sonrası hizmetlerde yapay zeka dönüşümünü başlattı
Hatay'da iş yerleri ve park halindeki araçlara taş atan şüpheli yakalandı
Bakan Yumaklı, MAKÜ Uluslararası Bilim ve Sanat Ödülleri Töreni'nde konuştu:
Antalya'da falezlerden düşerek yaralanan kişi kurtarıldı
Hatay'da 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü bahçede yakalandı
Osmaniye’de 100 çiftçiye 1.500 plastik kasa desteği sağlandı
Antalya'da meslek tanıtım etkinliği düzenlendi

GÜNCELLEME - Mersin'de ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle yaraladı

GÜNCELLEME - Mersin

GÜNCELLEME - Mersin'de ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle yaraladı

MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencisinin okul bahçesinde tüfekle ateş ettiği müdür ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Çarıklar Mahallesi'ndeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda öğrenci M.K. (12) okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Ender Kara'ya (39) tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralanan Kara, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, öğrenci ve babası Y.K'yi gözaltına aldı.

- Okulda eğitime ara verildi

Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, hastaneye gidip Kara'nın durumu hakkında bilgi aldı.

Doktorların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın yaşandığı okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.



Yurt Dünya 22.12.2025 12:24:16 0
Anahtar Kelimeler: güncelleme - mersin'de ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle yaraladı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Ara Yollara El Atın
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye’de jandarma son bir haftada 68 şüpheliyi yakaladı

2

Agrotech İklim Lideri Ödülü'nün sahibi oldu

3

Hyundai Motor Türkiye Eğitimde İkinci Hayat projesiyle okullara destek oldu

4

Arçelik satış sonrası hizmetlerde yapay zeka dönüşümünü başlattı

5

Hatay'da iş yerleri ve park halindeki araçlara taş atan şüpheli yakalandı

6

Bakan Yumaklı, MAKÜ Uluslararası Bilim ve Sanat Ödülleri Töreni'nde konuştu:

7

Antalya'da falezlerden düşerek yaralanan kişi kurtarıldı

8

Hatay'da 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü bahçede yakalandı

9

Osmaniye’de 100 çiftçiye 1.500 plastik kasa desteği sağlandı

10

Antalya'da meslek tanıtım etkinliği düzenlendi