İlginizi Çekebilir

Hafta boyunca yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
Kıbrıs gazisi Şenal Taşkın'ın cenazesi Mersin'de defnedildi
Culinary Forumu gastronomi sektörünü Antalya'da buluşturacak
Kozan ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü
Tiryaki Agro ile Savola Group'tan stratejik ortaklık
BAİB Başkanı Çavuşoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Alanya'da tam doluluğa ulaşan Dim Barajı'ndan su tahliyesi yapıldı
SEKA Investment ve StoneX'ten stratejik işbirliği
Ağlasun'da su kuyusuna düşen oğlak AFAD ekibince kurtarıldı
Akdeniz ilçesinde peyzajda kullanılan süs bitkileri belediyenin seralarında üretiliyor

Hafta boyunca yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

Hafta boyunca yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

Hafta boyunca yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

ANKARA - Hafta boyunca yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yurdun büyük bir kesiminin hafta süresince yağışlı havaların etkisinde olacağını belirten Tekin, genellikle yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde yağmur ve sağanak, doğu kesimlerde ise yer yer karla karışık yağmur ve kar görüleceğini bildirdi.

Yarın, Ege, Akdeniz, Eskişehir dışında İç Anadolu Bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağış alacağını aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Çarşamba günü özellikle Ağrı, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Muş ve Tunceli'de yağışlar kuvvetli kar şeklinde olacak. Hatay, Adana, Osmaniye çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak var. Bunun yanında ise Batman, Siirt, Diyarbakır, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur, yükseklerinde ise kuvvetli kar bekliyoruz."

Tekin, vatandaşların ani sel su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, kar yağışının olduğu yerlerde ise buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

- Perşembe günü kuvvetli rüzgar

Perşembe günü ise Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan dışında tüm yurtta yağışların görüleceğini dile getiren Tekin, "Perşembe günü özellikle Kıyı Ege, Akdeniz bölge geneli, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yağışlar kuvvetli olurken, Kıyı Ege, Antalya'nın doğu kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında yağışların çok kuvvetli, yer yer şiddetli şekilde olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekin, perşembe günü için Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde ise rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, batı kesimlerde ise yer yer çok kuvvetli eseceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Cuma günü ise Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri dışında tüm yurtta yağışların etkisini sürdüreceğini kaydeden Tekin, "Cuma günü yine Kuzey Ege kıyıları, Güney Ege, Akdeniz geneli, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısında yağış kuvvetli olacak. Özellikle Güney Ege, Akdeniz genelinde ise çok kuvvetli, yer yer şiddetli yağışlara maruz kalacağız." diye konuştu.

Tekin, hava sıcaklığının hafta boyunca yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini bildirdi.

- Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara'da yarın öğle saatlerinden sonra hafif sağanak beklendiğini belirten Tekin, perşembe ve cuma günü yağışların devam edeceğini söyledi.

Tekin, İstanbul'da yarın parçalı bulutlu bir havanın, perşembe ve cuma günleri ise yağışlı havanın etkili olacağını ifade etti.

İzmir'de ise yarın yağış beklenmediğini aktaran Tekin, perşembe ve cuma günleri kuvvetli yağışların görüleceğini kaydetti.



Yurt Dünya 10.02.2026 16:46:50 0
Anahtar Kelimeler: hafta boyunca yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Bahçeli’nin Haberi Var mı Acaba?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Kardeşlik Alayları Yeniden Kuruluyor: 9 Şubat’ın Tarihi Kodları
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Hafta boyunca yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

2

Kıbrıs gazisi Şenal Taşkın'ın cenazesi Mersin'de defnedildi

3

Culinary Forumu gastronomi sektörünü Antalya'da buluşturacak

4

Kozan ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü

5

Tiryaki Agro ile Savola Group'tan stratejik ortaklık

6

BAİB Başkanı Çavuşoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

7

Alanya'da tam doluluğa ulaşan Dim Barajı'ndan su tahliyesi yapıldı

8

SEKA Investment ve StoneX'ten stratejik işbirliği

9

Ağlasun'da su kuyusuna düşen oğlak AFAD ekibince kurtarıldı

10

Akdeniz ilçesinde peyzajda kullanılan süs bitkileri belediyenin seralarında üretiliyor