HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Hatay'da konuştu:

HATAY - Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kahramanmaraş'ta bir kreş açacaklarını duyurdu.

Arslan, Özçelik-İş Sendikası İskenderun Şube Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, depremin ilk gününden bu yana bölgede olduklarını söyledi.

Yaşanan süreçte konfederasyon üyeleri ve ailelerine her türlü desteği sağladıklarını belirten Arslan, konfederasyonun deprem bölgesindeki kardeşlerini yalnız bırakmadığının altını çizdi.

Arslan, deprem bölgesindeki afetzede üye ve vatandaşlara 260 milyon liralık destek sağladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bazı yeni projelerimiz var, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile temasımız devam ediyor. İnşallah elimizdeki kaynaklarımızı tekrar gözden geçirerek, gerekirse ilave bir kısım desteklerle kalıcı konutların olduğu, işçilerin de ağırlıklı olduğu bir yerde, ilk kreş projemizi Kahramanmaraş'ta gerçekleştirmek istiyoruz. Bu konuda kalıcı konutların teslimatını tamamladıktan sonra belediyemiz bize yer tahsis edecek ve üyelerimizin de yararlanacağı bir kreşi inşallah Kahramanmaraş'ta gerçekleştireceğiz. İmkanlarımızı büyütebilirsek de diğer illerimizde de bu projelerimizi hayata geçirmemiz gerekiyor."

Arslan, deprem bölgesine yapılan ve yapılacak bütün faaliyetlerde devletin ve hükümetin yanında yer aldıklarını vurguladı.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Arslan, bir daha bu tür felaketlerin yaşanmamasını temenni etti.​​​​​​​



