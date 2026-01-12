Halkbank 100 kadın girişimciyi "Master Class" eğitiminde buluşturdu

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - Halkbank, bu yıl 5'incisini gerçekleştirdiği Üreten Kadınlar Yarışması kapsamında düzenlenen "Master Class Eğitim Programı"nı tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 9-11 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin dört bir yanından seçilen 100 kadın girişimci katıldı.

Üç gün süren eğitimlerde markalaşma, dijitalleşme, finansal okuryazarlık, yapay zeka, e-ticaret, kişisel marka yönetimi, vizyoner liderlik ve sosyal medya gibi gibi konular ele alındı.

Alanında uzman isimlerin bilgi ve deneyimlerini paylaştığı programda, kişisel marka yönetimi, dijital pazarlama, vizyoner liderlik ve etik yapay zeka kullanımı başlıklarına değinildi. Ayrıca düzenlenen "İlham Veren Kadınlar" panelinde farklı sektörlerden girişimciler tecrübelerini aktardı.

Finansmanın yanı sıra eğitim, mentörlük ve marka görünürlüğü alanlarında destekler sunan banka, "Üreten Kadınlar Buluşmaları" ve "Halkbank Üreten Kadınlar Akademisi" ile girişimcilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. "Yükselen Kadınlar" ve "Kadın Acentelerle Büyüyoruz" projeleriyle de girişimciliğin yaygınlaşmasına katkı sağlanıyor.

Üreten Kadınlar Yarışması'nın ödül töreni, 13 Şubat'ta düzenlenecek.

- "Kadın girişimciliği stratejik bir alan"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimciliğinin her geçen yıl geliştiğini ve kalkınma hedefleriyle doğrudan ilişkili stratejik bir alan olduğunu belirtti.

Kadın girişimcilerin üretime kattığı değerin, ekonomiye sağladığı dinamizmin ve topluma verdiği ilhamın sürdürülebilir büyümenin dayanaklarından olduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Halkbank olarak biz, bu dinamizmi büyütmek ve kadın girişimcilerin yolunu açmak için kararlılıkla çalışıyoruz. 2021 yılından bu yana 264 bin kadın girişimciye toplam 120 milyar lira finansman desteği sağladık. Ülkemizde kadın girişimcilere kullandırılan her 3 krediden birini bankamız kullandırmakta ve bu alandaki lider konumunu sürdürmektedir."




