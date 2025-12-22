Halkbank ve Türkiye Sigorta kadın girişimciler için güçlerini birleştirdi

İSTANBUL - Türkiye Sigorta ve Halkbank, kadın istihdamını artırmak amacıyla "Kadın Acentelerle Büyüyoruz" projesini hayata geçirdi.

Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, taraflar arasında hayata geçirilen işbirliği kapsamında 3 yıl sonunda 500 kadın girişimcinin sigorta acentesi olması hedefleniyor.



Projeyle kadın girişimcilerin finansal kaynaklara, mentörlük hizmetine ve sektörel bilgiye erişiminin sağlanması ve istihdamın artmasına katkı sunulması amaçlanıyor.



Proje dahilinde kadın girişimcilerin Halkbank aracılığıyla Türkiye Sigorta acentesi olma süreci kolaylaştırılacak. 40 yaşını aşmamış, şirketini kurmuş ya da kuruluş sürecindeki kadın girişimcilere yönelik projeye başvurular, 10 Mart 2026 tarihine kadar Halkbank ve Türkiye Sigorta internet siteleri üzerinden yapılabilecek.



Acente yetki belgesi sahibi olup şirket kuruluşunu veya devrini en fazla geriye dönük 12 ay içerisinde tamamlamış kadın girişimciler, projeden yararlanabilecek. Şirket kuruluşunu henüz gerçekleştirmemiş adaylardan ise üniversitelerin 4 yıllık sigortacılıkla ilgili bölümlerinden mezun olanlar, 2 yıllık sigortacılıkla ilgili bölümlerden mezun olup en az 2 yıllık mesleki deneyime sahip olanlar veya 4 yıllık herhangi bir bölümünden mezun olup en az 18 aylık mesleki deneyime sahip olanların başvuruları alınacak.



Girişimcilere mentörlük, teminat mektubu komisyon indirimi, kredi kartı, POS ve iş yeri açılış kredisi desteği verilecek projeyle ilk yıl için 100 girişimci kadının acente açması, 3 yıl sonunda 500 acenteye ulaşılması ve bu vesileyle asgari 1000 kişiye istihdam sağlanması planlanıyor.

- "1 milyon lira üst limitli finansman paketi sunulacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, projeyi hayata geçirirken çıkış noktalarının, sigortacılık sektöründe kadın temsiline ilişkin potansiyel olduğunu belirtti.



Söz konusu alandaki eksikliğin doğru destek mekanizmalarıyla giderilebileceğini gördüklerini aktaran Arslan, "Bu ihtiyacı tespit ederek, kadınların sektöre daha güçlü ve sürdürülebilir şekilde katılımını sağlayacak kapsayıcı bir modeli projelendirdik. Bankamız, kadın acentelerin ihtiyaç duyacağı nakdi ve gayri nakdi finansman çözümleriyle projeyi destekliyor." ifadelerini kullandı.



Arslan, proje özelinde banka tarafından kadın acente başına sunulacak 1 milyon lira üst limitli finansman paketiyle kadın girişimcilerin işlerine sağlam bir başlangıç yapmasını mümkün kılmayı hedeflediklerini aktardı.



Paket kapsamında 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere toplam 36 ay vadeli nakit krediyi, kadın girişimcilere uyguladıkları avantajlı faiz oranlarıyla sunacaklarını bildiren Arslan, şunları kaydetti:

"Nakit kredinin yanı sıra ödemelerinde kullanılmak üzere Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı ve 100 bin lira üst limitli acentelik teminat mektubu ürünlerini de hizmete alacağız. Ayrıca, Paraf Üreten Kadın POS ürünümüzü de avantajlı komisyon oranıyla kadın acentelere sunacağız."

- "Acentelik teminatlarında yüzde 50 indirim sunacağız"

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak da kuruldukları günden bu yana tüm çalışmalarını sigortacılığın temel değeri olan "güven" esasıyla sürdürdüklerini ifade etti.



Söz konusu güvenin, kadınların olduğu yerde daha çok anlam kazandığına dikkati çeken Çakmak, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Kurum olarak sektörümüzde kadın girişimciliğinin artmasını, güçlenmesini ve kadın istihdamına katkı sağlamayı önemsiyoruz. Rakamlar da bu yaklaşımımızı net biçimde ortaya koyuyor. Toplam 3 bin 795 acentemizin bin 253'ü kadın girişimciler tarafından yönetiliyor. Söz konusu tablo, kadınların sigortacılık sektöründe üstlendikleri rolün ve bu alandaki etkinliklerinin ne denli güçlü olduğunu ve bu projenin potansiyelini ortaya koyuyor."



Çakmak, iki kurumun işbirliğiyle hayata geçirdikleri projeyle kadın girişimcileri desteklemeyi amaçladıklarına, proje kapsamında kadın girişimci acentelerinin acente açma sürelerini kolaylaştıracaklarına, sigortacılık alanında eğitim ve mentörlük vermenin yanı sıra acentelik teminatlarında yüzde 50 indirim sunacaklarına değindi.



Projeyle kadın girişimciliğinin ve istihdamının artırılmasına, toplumsal kalkınmaya katkı sunmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Çakmak, "Halkbank ile yürüttüğümüz bu anlamlı projenin, yalnızca bugünü değil geleceği de şekillendirecek şekilde çok sayıda kadın girişimciye ulaşmasını ve ilham verici başarılara zemin hazırlamasını temenni ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

