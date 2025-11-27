İlginizi Çekebilir

Hasanbeyli’de 4. Kitap Fuarı açıldı

OSMANİYE’nin Hasanbeyli ilçesinde düzenlenen 4. Kitap Fuarı, törenle kapılarını açtı. Hasanbeyli Kaymakamlığı öncülüğünde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Kapalı Spor Salonu’nda hazırlanan fuar, gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. “2025 Aile Yılı” kapsamında organize edilen kitap fuarının, ailece okuma kültürünü yaygınlaştırmayı ve kuşaklar arası bağı kitaplar aracılığıyla güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi. Fuarda yayınevleri, yazarlar, söyleşiler, imza günleri ve çeşitli kültürel etkinliklerden oluşan zengin bir program yer aldı. Açılışa Vali Erdinç Yılmaz, Hasanbeyli Kaymakamı Hüseyin Bütüner, Hasanbeyli Belediye Başkanı Şevket Yumrutepe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, kamu kurumlarının ilçe müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
Program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Sarıtekin’in konuşmasıyla başladı. Sarıtekin, kitap okuma alışkanlığının önemine değinerek fuarın ilçe eğitimine ve kültürel hayata katkı sağlayacağını ifade edip tüm katılımcılara teşekkür etti.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ise Hasanbeyli’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Aile toplumumuzun ve milletimizin temelidir. Ailemizi korumak ve yaşatmak hepimizin sorumluluğudur. Milletimizin güçlü olması aile yapımıza bağlıdır. Aile Yılı kapsamında düzenlenen bu kitap fuarı çok anlamlı olmuş. Ailece okumak, gençlerimizin okuma alışkanlığı kazanması son derece kıymetli. Diliyorum ki bu fuar, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha çok okumasına vesile olur. Emeği geçen herkesi kutluyorum.”
Halk oyunları gösterisinin ardından 4. Hasanbeyli Kitap Fuarı’nın açılışı Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından yapıldı. Açılışın ardından kitap stantlarını gezen Vali Yılmaz, öğrenciler ve vatandaşlarla sohbet etti. Fuar alanında kurulan stantlarda yayınevleri ve kitaplarla buluşan ziyaretçiler, öğrenciler için hazırlanan çeşitli etkinliklere de yoğun ilgi gösterdi. 



Osmaniye 27.11.2025
