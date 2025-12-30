Hasanbeyli’de inşaat işçilerine “Kadına El Kalkamaz” broşürü dağıtıldı

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında inşaat çalışanlarına yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelleri, Hasanbeyli ilçesine bağlı Kıraç Köyü’nde bulunan deprem konutları inşaat alanında çalışan işçileri ziyaret etti. Gerçekleştirilen faaliyette, “Kadına El Kalkamaz” başlıklı broşürler dağıtıldı. Çalışanlara, kadına yönelik şiddetin hukuki boyutları, başvuru mekanizmaları ve şiddetle mücadelede toplumun sorumlulukları hakkında bilgi verildi. Jandarma ekiplerince, aile içi şiddetle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, benzer bilgilendirme faaliyetlerin il genelinde devam edeceği belirtildi



