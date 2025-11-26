Hastanenin Arka Kapısının Kapatılmasına Tepki Büyüyor

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin arka kapısının kapatılması, şehir genelinde vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor.

Özellikle hastanenin ön cephesindeki yolun mevcut trafik yükünü karşılayamadığı, sabah ve akşam mesai giriş–çıkış saatlerinde yoğunluğun katlanarak arttığı ifade ediliyor. Bölgedeki araç kuyruğunun zaman zaman hastane hizmetlerini aksatacak boyuta ulaştığı, ambulans ve hasta yakınlarının da bu durumdan olumsuz etkilendiği belirtiliyor.

Vatandaşlar, arka kapının yeniden kullanıma açılması halinde trafiğin önemli ölçüde rahatlayacağını, araç çıkışlarının tek yöne yığılmasının önüne geçileceğini vurguluyor. Hem hastane çevresindeki trafik akışının düzene gireceği hem de şehir içi ulaşımda ciddi bir rahatlama sağlanacağı dile getiriliyor.

Bu çerçevede, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, İl Sağlık Müdürü ve yetkililer göreve davet edilerek, hem şehir trafiğini hem de hastane hizmetlerinin işleyişini rahatlatacak bu sorunun ivedilikle ele alınması talep ediliyor.

Kamuoyunun beklentisi, hem vatandaşın günlük yaşamını hem de sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak makul bir çözümün en kısa sürede hayata geçirilmesidir.