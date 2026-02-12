İlginizi Çekebilir

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 2. Bölge Şube Müdürü Kahraman, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Mersin Organize Sanayi Bölge Müdürü Halil Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Hatay'da 118 ünite kan bağışı alındı
AK Parti Seyhan Kadın Kolları'ndan Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e destek
Adana ve Hatay'da depremzedeler yeni yuvalarının ödeme planını memnuniyetle karşıladı
Hatay'da öğrencilere şiddet ve uyuşturucuyla mücadele semineri verildi
Samandağ'da evde çıkan yangın söndürüldü
Adana'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, annesi yaralandı
Antalya DOB'dan "Anadolu Nefesli Beşlisi-Divan-ı Yunus" konseri
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılında fener alayı düzenlendi

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 2. Bölge Şube Müdürü Kahraman, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 2. Bölge Şube Müdürü Kahraman, AA

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 2. Bölge Şube Müdürü Kahraman, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 2. Bölge Şube Müdürü Harun Reşit Kahraman, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kahraman, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre"de Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" fotoğrafını seçen Kahraman, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafını oyladı.

Kahraman, "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat"ta ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karelerine oy verdi.

- Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.



Yurt Dünya 12.02.2026 11:34:58 0
Anahtar Kelimeler: hatay büyükşehir belediyesi itfaiye 2. bölge şube müdürü kahraman aa'nın "yılın kareleri" oylamasına katıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Hesap Verilebilirlik Üzerine…
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Kardeşlik Alayları Yeniden Kuruluyor: 9 Şubat’ın Tarihi Kodları
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 2. Bölge Şube Müdürü Kahraman, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

2

Mersin Organize Sanayi Bölge Müdürü Halil Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

3

Hatay'da 118 ünite kan bağışı alındı

4

AK Parti Seyhan Kadın Kolları'ndan Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e destek

5

Adana ve Hatay'da depremzedeler yeni yuvalarının ödeme planını memnuniyetle karşıladı

6

Hatay'da öğrencilere şiddet ve uyuşturucuyla mücadele semineri verildi

7

Samandağ'da evde çıkan yangın söndürüldü

8

Adana'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, annesi yaralandı

9

Antalya DOB'dan "Anadolu Nefesli Beşlisi-Divan-ı Yunus" konseri

10

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılında fener alayı düzenlendi