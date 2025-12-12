İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta depremlerde hasar gören tarihi mekanlardaki restorasyon çalışmaları sürüyor
Beymen Tersane "Galleries of Luxury" konseptiyle açıldı
Burdur'da KBRN ve yangın tatbikatı yapıldı
Hatay'da "Doğu Akdeniz’de Güvenlik, Ticaret ve Yaşam" söyleşisi düzenlendi
TSKB ve KfW Kalkınma Bankası arasında 250 milyon avroluk kredi anlaşması
QNB Türkiye CDP değerlendirmelerinde üç kategoride A listesine girdi
Hatay'da eşini bıçakla yaralayan sanığa 20 yıl hapis cezası
Antalya'da dayısı tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi defnedildi
Antalya'da tırın çarptığı Karayolları işçisi öldü
AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu 8. Isparta Kitap Fuarı'nda konuştu:

Hatay Valiliğinin yeni logosu tanıtıldı

Hatay Valiliğinin yeni logosu tanıtıldı

Hatay Valiliğinin yeni logosu tanıtıldı

HATAY - Hatay Valiliğinin yeni logosu basın mensuplarına tanıtıldı.

Vali Mustafa Masatlı, Kültür ve Sanat Çarşısı Konferans Salonu'nda yaptığı bilgilendirme ve tanıtım toplantısında, mevcut kullanılan logonun 2 Şubat 2011'de güvercin ve zeytin dalı olarak planlandığını söyledi.

Yaşanan 6 Şubat 2023'teki depremlerle şehrin hafızasında çok derin izler kaldığını belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Hatay tarih boyunca olduğu gibi bugün de ayağa kalkmayı başaran bir şehir oldu. Bizler de tarihte defalarca yıkılıp ayağa kalkmış şehrimizi 9'uncu defa ayağa kaldırıyor, bir Anka kuşu misali küllerimizden yeniden doğuyoruz. Bunu sık sık kullanıyoruz gerçekten de öyle çünkü 6 Şubat'ta ben de sizlerle buradaydım. O zamanki yıkımı, acıyı, travmayı kaosu çok iyi biliyorum. Bu bakımdan, Hatay Valiliği yeni logosu sadece bir grafiksel değişiklik değildir. Şehrimizin yeniden doğuşunun, direncinin ve geleceğe olan yürüyüşünün önemli bir mührü olarak görüyoruz."

Masatlı, yeni logonun, Hatay'ın medeniyet birikimini vurguladığını belirterek, "asrın afeti"nden sonra kentin ortaya koyduğu güçlü iradeyi ve direnci sembolize ettiğini aktardı.

Vali Masatlı aynı zamanda logonun Hatay'ın tarihini, acısını, umudunu ve yeniden doğuşunu tek bir sembolde gösterdiğini söyledi.

Masatlı, üzerinde tarihi Hatay Valiliği binası, zeytin dalları, 1939 yazısı, 16 yıldız, 04.17'yi gösteren tarihi Valilik binasındaki saat, ay-yıldız, Osmanlı-Selçuklu motifi burgulu çember ve güneşi sembolize eden yay formunun bulunduğu yeni logoyu basına tanıttı.



Yurt Dünya 12.12.2025 19:10:44 0
Anahtar Kelimeler: hatay valiliğinin yeni logosu tanıtıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Mesut Demir’i yalnız bırakmayın

Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Kahramanmaraş'ta depremlerde hasar gören tarihi mekanlardaki restorasyon çalışmaları sürüyor

2

Beymen Tersane "Galleries of Luxury" konseptiyle açıldı

3

Burdur'da KBRN ve yangın tatbikatı yapıldı

4

Hatay'da "Doğu Akdeniz’de Güvenlik, Ticaret ve Yaşam" söyleşisi düzenlendi

5

TSKB ve KfW Kalkınma Bankası arasında 250 milyon avroluk kredi anlaşması

6

QNB Türkiye CDP değerlendirmelerinde üç kategoride A listesine girdi

7

Hatay'da eşini bıçakla yaralayan sanığa 20 yıl hapis cezası

8

Antalya'da dayısı tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi defnedildi

9

Antalya'da tırın çarptığı Karayolları işçisi öldü

10

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu 8. Isparta Kitap Fuarı'nda konuştu: