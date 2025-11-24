İlginizi Çekebilir

KADEM'den "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyası
Serik Devlet Hastanesi acil servisinde tatbikat yapıldı
Karmod Fransa'da 5. etap çelik konstrüksiyon ev projesini tamamladı
Mersin'de içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokakları su bastı
Antalyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Burdur'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren sanık ile eşinin yargılanması sürdü
Gülnar ilçesinde Sarıkeçili Yörükleri'ne mont hediye edildi
Hatay'da afetzede gençlerin proje üretebilmeleri için kurulan "Hatay Kamp'üs" açıldı
Antalya'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam edilecek
AK Partili Durmuş Fatih İleri, Hatay'da STK temsilcileriyle buluştu

Hatay Valisi Masatlı deprem yaralarının sarılmasına katkı sunan öğretmenleri ağırladı

Hatay Valisi Masatlı deprem yaralarının sarılmasına katkı sunan öğretmenleri ağırladı

Hatay Valisi Masatlı deprem yaralarının sarılmasına katkı sunan öğretmenleri ağırladı

HATAY - Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentteki çalışmalarda görev alan öğretmenlerle bir araya geldi.

Masatlı, Valiliğin toplantı salonunda ağırladığı 8 öğretmenin, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenlerin, afet sonrasında kentin yeniden ayağa kaldırılmasında etkin rol aldığını belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Asırların felaketinde bir kez daha öğretmen arkadaşlarımızın toplumun inşasındaki rolünü görmüş olduk. 'İnsanlara nasıl yardım edilir, burada hayat nasıl normale' gibi konularda çok ciddi emeklerini gördük. Afette hayatını kaybeden eğitim camiamızın çok kıymetli mensuplarına Allah'tan rahmet, yaralılara da şifalar diliyorum."

Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından eğitimdeki fiziksel yapının daha iyi olması için 798 okulun büyük onarımının yapıldığını, 207 yeni okul açıldığını söyledi.

İnşaatı devam eden 76 okulun bulunduğunu kaydeden Vali Masatlı, "İnşallah önümüzdeki eğitim dönemi başında onları da bitirip hizmete alacağız." dedi.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz de yer aldı.





Yurt Dünya 24.11.2025 13:00:52 0
Anahtar Kelimeler: hatay valisi masatlı deprem yaralarının sarılmasına katkı sunan öğretmenleri ağırladı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Çarpık Kentleşme Olmasın
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

KADEM'den "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyası

2

Serik Devlet Hastanesi acil servisinde tatbikat yapıldı

3

Karmod Fransa'da 5. etap çelik konstrüksiyon ev projesini tamamladı

4

Mersin'de içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokakları su bastı

5

Antalyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

6

Burdur'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren sanık ile eşinin yargılanması sürdü

7

Gülnar ilçesinde Sarıkeçili Yörükleri'ne mont hediye edildi

8

Hatay'da afetzede gençlerin proje üretebilmeleri için kurulan "Hatay Kamp'üs" açıldı

9

Antalya'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam edilecek

10

AK Partili Durmuş Fatih İleri, Hatay'da STK temsilcileriyle buluştu