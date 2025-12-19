İlginizi Çekebilir

EFVET genel konferansı Antalya'da düzenlenecek
Deloitte "Teknoloji Trendleri 2026" raporunu yayımladı
Hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor
Binance TR ve Matriks'ten kripto varlık işlemlerinde işbirliği
Akseki Kurabiyesi minik öğrencilere tanıtıldı
Tarsus'ta Filistin halkına destek için kermes düzenlendi
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu şehit kabrini ziyaret etti
Aksu Uçak Lisesi'nde kütüphane, etüt ve müzik sınıfı açıldı
Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürdü
Limak Çimento CDP listesine iki alanda girdi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Aççana Höyük'te incelemelerde bulundu

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Aççana Höyük

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Aççana Höyük'te incelemelerde bulundu

HATAY - Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı ilçesinde yer alan Orta ve Geç Tunç Çağ dönemlerinde Mukiş Krallığı'nın başkentliğini yapan "Eski Alalah" olarak bilinen Aççana Höyük'ü ziyaret etti.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Masatlı, Aççana Höyük'te incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Masatlı, Aççana Höyük'ün sahip olduğu tarihsel ve kültürel değerlerle bölgenin öne çıkan arkeolojik merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Vali Masatlı, bölgede yürütülen çalışmaların hem bilimsel araştırmalara hem de kültür turizmine katkı sunduğunu kaydetti.



Eğitim 19.12.2025 16:18:11 0
Anahtar Kelimeler: hatay valisi mustafa masatlı aççana höyük'te incelemelerde bulundu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Bizim de Bahçeli Ağabeyimiz Var!
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

EFVET genel konferansı Antalya'da düzenlenecek

2

Deloitte "Teknoloji Trendleri 2026" raporunu yayımladı

3

Hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor

4

Binance TR ve Matriks'ten kripto varlık işlemlerinde işbirliği

5

Akseki Kurabiyesi minik öğrencilere tanıtıldı

6

Tarsus'ta Filistin halkına destek için kermes düzenlendi

7

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu şehit kabrini ziyaret etti

8

Aksu Uçak Lisesi'nde kütüphane, etüt ve müzik sınıfı açıldı

9

Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürdü

10

Limak Çimento CDP listesine iki alanda girdi