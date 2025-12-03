İlginizi Çekebilir

Hatay ve Adana'daki çocuklara kışlık kıyafet desteği

ADANA - Adana merkezli Gündoğdu Vakfı, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Hatay ve Adana'nın ilçelerindeki çocuklara kışlık kıyafet desteğinde bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, kışlık kıyafet desteği çalışmaları kapsamında çocuklara bot ve mont dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Başkanı Gökhan Gündoğdu, sosyal projelere devam edeceklerini belirtti.

Deprem sürecinde yaraları sarma noktasında vatandaşlara destek olduklarını anımsatan Gündoğdu, "Hataylı depremzede çocuklarımız ve Adana'nın ilçelerindeki çocuklarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



