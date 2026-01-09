İlginizi Çekebilir

Mersin'de ruhsatsız yaşlı bakımevi mühürlendi
Adana'da "Gazetecilik Mesleğinin Dijital Yolculuğu" paneli düzenlendi
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Göksun Kaymakamı Kılıç ve Belediye Başkanı Cüce, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Doğa Koleji "Türkiye'nin Doğa'sında Eğitim Vizyonu" programını düzenledi
Akdeniz Üniversitesi'nde çocuklar İçin "PKU Dostu Mutfak" atölyesi düzenlendi
Bozyazı Müftüsü Yakup Avcı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Akgün, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Adana'da 2 bin 968 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı
KKTC Mersin Başkonsolosu Çağatay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Hatay'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

Hatay

Hatay'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

HATAY - Hatay'da görev yapan basın mensupları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir, bir restoranda düzenlenen etkinlikte, her zaman basın mensuplarının yanlarında olduklarını belirtti.

Basın mensupları sayesinde yerel yönetimler olarak eksikliklerini görebildiklerini ifade eden Kandemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Melih Erginses'in de katıldığı etkinlikte, belediyenin çalışmalarına ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı.



Yurt Dünya 9.01.2026 15:10:05 0
Anahtar Kelimeler: hatay'da 10 ocak çalışan gazeteciler günü kutlandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Türkiye Böyle Bir Veda Görmedi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de ruhsatsız yaşlı bakımevi mühürlendi

2

Adana'da "Gazetecilik Mesleğinin Dijital Yolculuğu" paneli düzenlendi

3

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

4

Göksun Kaymakamı Kılıç ve Belediye Başkanı Cüce, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

5

Doğa Koleji "Türkiye'nin Doğa'sında Eğitim Vizyonu" programını düzenledi

6

Akdeniz Üniversitesi'nde çocuklar İçin "PKU Dostu Mutfak" atölyesi düzenlendi

7

Bozyazı Müftüsü Yakup Avcı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

8

Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Akgün, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

9

Adana'da 2 bin 968 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

10

KKTC Mersin Başkonsolosu Çağatay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı