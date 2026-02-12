İlginizi Çekebilir

Hatay

Hatay'da 118 ünite kan bağışı alındı

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında 118 ünite bağış alındı.

Türk Kızılay Hatay Şubesi ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Hatay Büyükşehir Belediyesi Expo Antakya Garaj Amirliği'nde "Bir Damla Kan, Bir Hayat" temasıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Hatay İl Başkanı Hüseyin Kimyonoğlu, gazetecilere, anlamlı bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Kan bağışının hayati önem taşıdığını vurgulayan Kimyonoğlu, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Hatay'ımızda da vatandaşlarımızın ve bağışçılarımızın desteğiyle kan stoklarımızı artırmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz kan, sadece insan vücudunda bulunan ve fabrikada üretilemeyen bir üründür. Bu nedenle insanlara ve bağışlara ihtiyacımız var." diye konuştu.

Kimyonoğlu, kampanyaya desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve emeği geçenlere teşekkür etti.



