Hatay'da 2 şüpheli kargoyla tarihi eser göndermeye çalışırken yakalandı

Hatay

HATAY - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kargoyla tarihi eser göndermeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.Y.Ö. ve B.Ö'nün kargoyla tarihi eser göndereceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Fiziki ve teknik takibin ardından polis, zanlıları kargo şubesine paketi teslim ettikleri sırada suçüstü yakalandı.

Kargo paketinde Helenistik döneme ait tarihi eser niteliğindeki 26 gümüş sikkeye el konuldu.

Şüphelilerin adresindeki aramada, kurusıkıdan çevirme namlusu açık tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, pompalı tüfek ve 6 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



Yurt Dünya 11.12.2025 21:12:30 0
