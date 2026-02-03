Hatay'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

HATAY - Hatay'ın Altınözü ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kazancık Mahallesi'nde bir otomobilin kaza yaptığı ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler, 33 BNK 02 plakalı otomobilin yol kenarındaki ağaca çarptığını tespit etti.

Araçta sıkışan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden yaralı olarak çıkartıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Altınözü Devlet Hastanesine kaldırıldı.