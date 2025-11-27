İlginizi Çekebilir

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Tarsus'ta temaslarda bulundu
Kahramanmaraş'ta bir kişi tartıştığı amcasını silahla yaraladı
ATO ve Esnaf Odası'ndan Adana kebabı ustalık eğitimi
Adana'da tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleriyle 8 bin kişiye istihdam sağlanacak
Antalya'da polisten şafak operasyonu
UNICEF ve Rönesans Holding'ten gençlerin eğitimi için işbirliği
Mersin'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Antalya'da gençler atlı sporlar hakkında bilgilendirildi
Antalya'da "Eski Kıyafetlerle İleri Dönüşüm Atölyesi" düzenlendi
Dörtyol ilçesinde fırın ve pastaneler denetlendi

Hatay'da "Ailede Şifa, Toplumda Dayanışma Projesi" tamamlandı

Hatay

Hatay'da "Ailede Şifa, Toplumda Dayanışma Projesi" tamamlandı

HATAY - Hatay'da "2025 Aile Yılı" kapsamında düzenlenen "Ailede Şifa, Toplumda Dayanışma Projesi"nin kapanışı gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleriyle Romatoloji Hemşireleri Derneği ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) işbirliğinde düzenlenen proje kapsamında annelere, hasta bakım süreçlerinde temel bilgi, stres yönetimi, sağlık okuryazarlığı, iletişim becerileri, kadın hakları, empati ve aile içi etkileşim eğitimleri verildi.

Hatay Vali Yardımcısı Can Atak, HMKÜ Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleşen projenin kapanış töreninde, bu tür projelerin sosyal dayanıklılığı artırarak annelerin yaşam kalitesine katkı sağladığını söyledi.

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ile Romatoloji Hemşireleri Derneği Başkanı Deniz Delikkaya'nın konuşmasının ardından projeye katkı sunanlara teşekkür plaketi verildi.

Törende, eğitimlere düzenli olarak katılan 50 anneye de katılım belgeleri takdim edildi. ​​​​​​​



Yurt Dünya 27.11.2025 16:10:08 0
Anahtar Kelimeler: hatay'da "ailede şifa toplumda dayanışma projesi" tamamlandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Egzozu Patlak Motorlardan Bıktık Artık
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Tarsus'ta temaslarda bulundu

2

Kahramanmaraş'ta bir kişi tartıştığı amcasını silahla yaraladı

3

ATO ve Esnaf Odası'ndan Adana kebabı ustalık eğitimi

4

Adana'da tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleriyle 8 bin kişiye istihdam sağlanacak

5

Antalya'da polisten şafak operasyonu

6

UNICEF ve Rönesans Holding'ten gençlerin eğitimi için işbirliği

7

Mersin'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

8

Antalya'da gençler atlı sporlar hakkında bilgilendirildi

9

Antalya'da "Eski Kıyafetlerle İleri Dönüşüm Atölyesi" düzenlendi

10

Dörtyol ilçesinde fırın ve pastaneler denetlendi