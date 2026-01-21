İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de Serviks Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Kozan'da, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki
Hatay'da aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen tarihi meclis binası tanıtıldı
Luxera GYO'dan konut piyasası değerlendirmesi
Kahramanmaraş'ta tır ile çarpışan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Beymen Reborn platformuna mobilya ve ev aksesuarları eklendi
Karmod'dan Tunus'a konteyner şantiye ihracatı
Osmaniyeli sporcular, Türkiye Ju Jıtsu Şampiyonası’ndan 19 madalyayla döndü
Antalya'da Atatürk Devlet Hastanesinin yapım ihalesi bu yıl gerçekleştirilecek
Osmaniye'de emniyet personeli kan bağışında bulundu

Hatay'da aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen tarihi meclis binası tanıtıldı

Hatay

Hatay'da aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen tarihi meclis binası tanıtıldı

HATAY - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve yürütülen çalışmalarla aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen Hatay Devleti dönemindeki meclis binası, basın mensuplarına tanıtıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, çalışmaların tamamlandığı meclis binası ve arkasında yer alan Adalı Konağı'nda incelemelerde bulundu.

Binalarda yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilere bilgi veren Vali Masatlı, şöyle konuştu:

"6 Şubat 2023 ve devamındaki depremlerde yıkılan kentimizin sembol değerlerinden olan bu yapılar valiliğimizin koordinasyonunda, Doğuş Grubu'nun katkılarıyla rekonstrüksiyonları gerçekleştirilerek medeniyetler şehri Hatay'a 27 Aralık 2025 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yeniden kazandırılmıştır. Yapıların aslına sadık kalınarak eskisinden daha güçlü zeminlerde, eskisinden daha sağlam olarak inşa edilme süreçleri, projenin tüm paydaşlarınca büyük bir titizlikle takip edilmiştir. Bu yapıların ilk taşlarının sökümünden orijinal taşlarının bulunmasına, ilk taş örmesine ve yeniden hizmete alınmasına kadar her daim süreci bizzat takip ettim."

Vali Masatlı, meclis binası ile arkasında yer alan Adalı Konağı'nın kentin kültür ve sanat hayatına katkı sunması amacıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne tahsis ettiklerini belirtti.



Yurt Dünya 21.01.2026 18:21:04 0
Anahtar Kelimeler: hatay'da aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen tarihi meclis binası tanıtıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Böyle Yetenekler Kaymakamlıkla Sınırlı Kalmamalı
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye'de Serviks Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik düzenlendi

2

Kozan'da, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki

3

Hatay'da aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen tarihi meclis binası tanıtıldı

4

Luxera GYO'dan konut piyasası değerlendirmesi

5

Kahramanmaraş'ta tır ile çarpışan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

6

Beymen Reborn platformuna mobilya ve ev aksesuarları eklendi

7

Karmod'dan Tunus'a konteyner şantiye ihracatı

8

Osmaniyeli sporcular, Türkiye Ju Jıtsu Şampiyonası’ndan 19 madalyayla döndü

9

Antalya'da Atatürk Devlet Hastanesinin yapım ihalesi bu yıl gerçekleştirilecek

10

Osmaniye'de emniyet personeli kan bağışında bulundu