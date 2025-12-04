İlginizi Çekebilir

Alanya'da üretilen tropikal papaya meyvesi yurt dışından talep görüyor
Continental Confectionery Company ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı
Garanti BBVA sürdürülebilir borç finansmanı çerçevesiyle uyumlu sendikasyon kredisi sağladı
Antalya'nın kültür hazineleri anıtsal antik tiyatrolar tarihe tanıklık ediyor
Depremlerden etkilenen Hatay'ın kültürel ögeleri kayıt altına alındı
ING Türkiye mobilden yapılan para transferi işlemlerini ücretsiz sunmaya başladı
Kumluca Kaymakamı Güneş, ilçedeki altyapı çalışmalarını inceledi
Adana şalgam suyunun Avrupa Birliği tesciliyle ihracatının arttırılması hedefleniyor
Hatay'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor
Akbank Sanat'a Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ödül

Hatay'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

Hatay

Hatay'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.

Çevlik Sahili'nde 3 gün önce tekneyle balık avına çıkmasının ardından haber alınamayan Refik Sahiloğulları (57) için ailesinin kayıp ihbarında bulunmasıyla Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Dün havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde tekrar başlayan ekipler, çalışmalarını Sahiloğulları'na ait teknenin bulunduğu alanda yoğunlaştırdı.

Öte yandan, Sahiloğulları'nın yakınları da Çevlik Limanı'nda arama çalışmalarını takip ediyor.




Yurt Dünya 4.12.2025 12:38:04 0
Anahtar Kelimeler: hatay'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Herkes Bir Engelli Adayıdır
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Alanya'da üretilen tropikal papaya meyvesi yurt dışından talep görüyor

2

Continental Confectionery Company ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

3

Garanti BBVA sürdürülebilir borç finansmanı çerçevesiyle uyumlu sendikasyon kredisi sağladı

4

Antalya'nın kültür hazineleri anıtsal antik tiyatrolar tarihe tanıklık ediyor

5

Depremlerden etkilenen Hatay'ın kültürel ögeleri kayıt altına alındı

6

ING Türkiye mobilden yapılan para transferi işlemlerini ücretsiz sunmaya başladı

7

Kumluca Kaymakamı Güneş, ilçedeki altyapı çalışmalarını inceledi

8

Adana şalgam suyunun Avrupa Birliği tesciliyle ihracatının arttırılması hedefleniyor

9

Hatay'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

10

Akbank Sanat'a Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ödül