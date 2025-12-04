Hatay'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.
Çevlik Sahili'nde 3 gün önce tekneyle balık avına çıkmasının ardından haber alınamayan Refik Sahiloğulları (57) için ailesinin kayıp ihbarında bulunmasıyla Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Dün havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde tekrar başlayan ekipler, çalışmalarını Sahiloğulları'na ait teknenin bulunduğu alanda yoğunlaştırdı.
Öte yandan, Sahiloğulları'nın yakınları da Çevlik Limanı'nda arama çalışmalarını takip ediyor.