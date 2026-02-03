İlginizi Çekebilir

HATAY - Hatay'da depremde ağır hasar alan Reyhanlı ilçesindeki tarihi Yenişehir Cami'de restorasyonun ardından ilk namaz kılındı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar alan 200 kişilik tarihi caminin restorasyonu, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteğiyle tamamlandı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt ve vatandaşların katıldığı törenle caminin açılışı dualarla yapıldı.

Namaz sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Masatlı, depremlerin kültürel mirasta da tahribatlara yol açtığını söyledi.

Hasar almış tüm tarihi yapılarda gerekli çalışmalara başladıklarını belirten Vali Masatlı, şöyle konuştu:

"Bu camimiz 1899 yılında yerel ustalar tarafından inşa edilmiş. Külliyeyi andıran tarihi bir yapımızdı ancak maalesef asırların felaketinde burası da ağır hasar aldı. Ağır hasar almakla beraber Vakıflar Genel Müdürlüğümüz süratle burada da çalışmaya başladı. Camimizde meydana gelen tüm hasarlar giderildi ve bu mübarek gecede Berat Kandili'nde de hizmete almış olduk. Bu bizim için mutluluk verici bir durum."

Masatlı, caminin restorasyonunda emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.




Anahtar Kelimeler: hatay'da depremde hasar alan tarihi yenişehir cami ibadete tekrar açıldı

