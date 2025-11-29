Hatay'da depremden etkilenen kadın girişimciler ürünlerini sergiledi

HATAY - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kadın girişimcilerin ürettiği ürünlerin sergilenip satışa sunulduğu festival düzenlendi.

Akdeniz Mahallesi'ndeki Defne Evi bahçesinde, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM), Hatay Ticaret ve Sanayi Odası ile Building Markets işbirliğinde, depremlerden etkilenen kadın girişimcilerin ürünlerini pazarlamalarına destek olmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 100 kadın girişimci, el işinden gıdaya kadar ürettikleri ürünleri satma fırsatı buldu.

Building Markets Program Koordinatörü Sedanur Albaş, etkinlikle depremlerden etkilenen kadın girişimcilerin toparlanmasına ve gelirlerini artırmasına destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

Kadın girişimcilerden Derya Mansuroğlu da festival sayesinde mumlar ve taş tozundan yaptığı ürünleri satışa sunma fırsatı yakaladığını belirtti.