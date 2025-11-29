İlginizi Çekebilir

Adana'da berberde çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Isparta İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Isparta'da konuştu:
İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor maçının ardından
GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Osmaniye'de doğa kampında bir araya geldi
Antalyalılar ve Afyonkarahisarlılar işbirliği için buluştu
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Erdemli'de temaslarda bulundu
Alanya'da "Hamsi Festivali" başladı
Geleneksel çarpana dokuma Antalya'da modern tasarımla buluştu

Hatay'da depremden etkilenen kadın girişimciler ürünlerini sergiledi

Hatay

Hatay'da depremden etkilenen kadın girişimciler ürünlerini sergiledi

HATAY - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kadın girişimcilerin ürettiği ürünlerin sergilenip satışa sunulduğu festival düzenlendi.

Akdeniz Mahallesi'ndeki Defne Evi bahçesinde, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM), Hatay Ticaret ve Sanayi Odası ile Building Markets işbirliğinde, depremlerden etkilenen kadın girişimcilerin ürünlerini pazarlamalarına destek olmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 100 kadın girişimci, el işinden gıdaya kadar ürettikleri ürünleri satma fırsatı buldu.

Building Markets Program Koordinatörü Sedanur Albaş, etkinlikle depremlerden etkilenen kadın girişimcilerin toparlanmasına ve gelirlerini artırmasına destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

Kadın girişimcilerden Derya Mansuroğlu da festival sayesinde mumlar ve taş tozundan yaptığı ürünleri satışa sunma fırsatı yakaladığını belirtti.



Yurt Dünya 29.11.2025 16:36:24 0
Anahtar Kelimeler: hatay'da depremden etkilenen kadın girişimciler ürünlerini sergiledi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Vali Yılmaz Bir Yıl Daha Görev Yapacak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da berberde çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

2

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Isparta İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

3

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Isparta'da konuştu:

4

İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor maçının ardından

5

GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

6

Adana Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Osmaniye'de doğa kampında bir araya geldi

7

Antalyalılar ve Afyonkarahisarlılar işbirliği için buluştu

8

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Erdemli'de temaslarda bulundu

9

Alanya'da "Hamsi Festivali" başladı

10

Geleneksel çarpana dokuma Antalya'da modern tasarımla buluştu