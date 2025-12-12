Hatay'da "Doğu Akdeniz’de Güvenlik, Ticaret ve Yaşam" söyleşisi düzenlendi

İlginizi Çekebilir

HATAY - Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) ile Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Hatay Şehir ve Medeniyet Buluşmaları kapsamında "Doğu Akdeniz'de Güvenlik, Ticaret ve Yaşam" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

HMKÜ Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı ve Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Köse konuşmacı olarak katıldı.

Köse, Doğu Akdeniz Bölgesi'nin geçmişten bugüne uzanan güvenlik ve ticari yapısına ilişkin sunum yaptı.

Prof. Dr. Köse, etkinlik sonunda AA muhabirine yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'in ticari ve siyasi anlamda daima stratejik önemini koruduğunu söyledi.

Çok sayıda devletin ve medeniyetin Doğu Akdeniz'de hüküm sürdüğünü ifade eden Köse, "Doğu Akdeniz dinlerin oluştuğu ve önem kazandığı Kudüs, Mısır ve Anadolu için önem arz eden bir yer. Bu bölge, dünya tarihinde ticaret yolları gibi önemli yolların geçtiği bir yer." diye konuştu.

Etkinliğe, HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlker Şimşek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



