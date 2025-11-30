İlginizi Çekebilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Antalya'da İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:
Adana'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü
İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Başıbüyük'ün eşinin cenazesi defnedildi
Serik'te şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, AK Parti Antalya İl Başkanlığında konuştu:
Adana'da 34 bin 176 sentetik hap ele geçirildi
Mersin'de daha önce yangında hasar gören metruk evin bir bölümü çöktü
Alanyaspor, Samsunspor maçına hazır
Bozyazı ilçesinde şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Akdeniz ilçesinde gıda ürünü satan işletmeler denetlendi

Hatay'da eğitimlerini tamamlayan 1418 acemi er yemin etti

Hatay

Hatay'da eğitimlerini tamamlayan 1418 acemi er yemin etti

HATAY - Hatay'daki İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel eğitimlerini tamamlayan 1418 acemi er yemin etti.

Komutanlıkta 2025-4 dönem acemi erler için düzenlenen törende sancak geçişi yapıldı.

İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Osman Çevik'in askerleri ve aileleri selamlamasının ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Törende konuşan Deniz Er Eğitim Alay Komutanı Deniz Piyade Kurmay Albay Hasan Ardıç, temel askerlik eğitimi boyunca kendilerine tevdi edilen her türlü görevi hırs, özgüven, cesaret ve fedakarlıkla yapan erleri yetiştirdikleri için ailelere teşekkür etti.

Birliğe ilk katılan askerin yaş kütüğüne plaket çakmasından sonra 1418 acemi er yemin etti, geçit töreni yapıldı.

Törene, Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu ve İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık ve askerlerin aileleri katıldı.




Yurt Dünya 30.11.2025 12:18:11 0
Anahtar Kelimeler: hatay'da eğitimlerini tamamlayan 1418 acemi er yemin etti

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Vali Yılmaz Bir Yıl Daha Görev Yapacak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Antalya'da İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

2

Adana'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü

3

İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Başıbüyük'ün eşinin cenazesi defnedildi

4

Serik'te şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralı

5

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, AK Parti Antalya İl Başkanlığında konuştu:

6

Adana'da 34 bin 176 sentetik hap ele geçirildi

7

Mersin'de daha önce yangında hasar gören metruk evin bir bölümü çöktü

8

Alanyaspor, Samsunspor maçına hazır

9

Bozyazı ilçesinde şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

10

Akdeniz ilçesinde gıda ürünü satan işletmeler denetlendi