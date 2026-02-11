Hatay'da görevli kaymakamlar AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

HATAY - Hatay'da görev yapan bazı kaymakamlar, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.



Kaymakamlar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, "Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" ve "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" adlı fotoğrafını seçti.

"Haber"de Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" başlıklı karesini oylayan Yazıcı, "Spor"da Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat"ta ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" adlı eserini tercih etti.

Yazıcı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında emeği geçen muhabir ve foto muhabirleri tebrik etti.

- Defne

Defne Kaymakamı Oğuz Cem Murat da "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" ve "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Haber"de Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", "Spor"da Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" adlı karelerine oy veren Murat, "Günlük Hayat"ta ise tercihini Lokman Vural Elibol'un "Fener alayı" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

- İskenderun

İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M.M.T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" ve "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını seçti.

Önder, "Haber"de Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Lokman Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" adlı karesine oy verdi.

- Dörtyol

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M.M.T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" ve "Portre" kategorisinde Cem Genco'nun "Altın değerinde" fotoğrafını seçen Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, "Haber"de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi"ni tercih etti.

Keklik, "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kare", "Günlük Hayat"ta ise Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" başlıklı eserini oyladı.

- Belen

Belen Kaymakamı Onur Şan da "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" ve "Portre" kategorisinde Gerald Anderson'un "Yüz aynası" fotoğrafını seçti.

Şan, "Haber"de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kare", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" başlıklı eserine oy verdi.

- Kırıkhan

Kırıkhan Kaymakamı Ayhan Akpay da "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" ve "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" adlı karesini seçti.

Akpay, "Haber"de Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özge Elif Kızıl'ın "Puldan koridor", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" başlıklı eserine oy verdi.

- Arsuz

Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" ve "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğrafını seçti.

"Haber"de Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet" adlı karesini tercih eden Eroğlu, "Spor"da Harun Özalp'ın "Sıralama", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat"ta ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Aile keyfi" başlıklı eserini oyladı.

Gazze'ye ilişkin özel başlık oluşturulmasının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Bir fotoğraf karesi yüzlerce sayfalık tarihi metnin anlatamayacağı şeyleri anlatabilir." dedi.

- Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.