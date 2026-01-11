Hatay'da görme engelli bireyler KADES hakkında bilgilendirildi

İlginizi Çekebilir

Hatay

HATAY - Hatay'da jandarma ekipleri, görme engelli bireylere Braille alfabesiyle hazırlanan Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtım kitapçıkları dağıttı.

İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı'nda Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte ağırlanan engelli bireylere, Braille alfabesiyle hazırlanan KADES tanıtım kitapçıkları verildi.

Uygulamayı katılımcıların telefonlarına yükleyen ekipler, ekran okuyucu program sayesinde işlevselliği artan KADES hakkında bilgilendirme yaptı.



