Hatay'da hırdavat dükkanında çıkan yangın hasara neden oldu

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırdavat dükkanında çıkan yangın hasara yol açtı.

Çay Mahallesi'nde akaryakıt istasyonu yanında bulunan tek katlı hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kimyasal ve yanıcı maddelerin bulunması nedeniyle zaman zaman yeniden alevlenen yangın, polisin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarıyla akatyakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü.

Yangında hırdavat dükkanında hasar oluştu.



