İlginizi Çekebilir

Mersin'de 4'üncü kattan kamyonet kasasına düşen çocuk ağır yaralandı
Hatay'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu
Burdur'da otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı
Antalya'da 80 öğrenci Antalyaspor-Samsunspor maçının ardından tribünü temizledi
Hatay'da hükümlülerin ürettiği ürünler açılan mağazada satışa sunuldu
Kahramanmaraş'ta kurum müdürleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Antalya'da "Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik Kampı" başladı
Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oluyor
Futbol: Trendyol Süper Lig
Futbol: Trendyol Süper Lig

Hatay'da hükümlülerin ürettiği ürünler açılan mağazada satışa sunuldu

Hatay

Hatay'da hükümlülerin ürettiği ürünler açılan mağazada satışa sunuldu

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hükümlülerin ürettiği ürünlerin satışı için mağaza açıldı.

Adalet Bakanlığı bünyesindeki Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesindeki atölyelerde hükümlüler tarafından üretilen çeşitli ürünler, Kırıkhan Adliyesi girişinde açılan mağazada satışa sunuldu.

Vali Mustafa Masatlı, açılışta yaptığı konuşmada, aldıkları ceza sonrası bireylerin topluma uyum sağlamasının önemli olduğunu söyledi.

Son yıllarda mevzuatta yapılan değişiklikler ve cezaevlerinde yürütülen eğitim ve rehabilitasyon çalışmalarıyla hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması yönünde önemli adımlar atıldığını belirten Masatlı, açılışı yapılan mağazanın bu sürecin bir parçası olduğunu ifade etti.

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Burak Öztürk de açılan mağazanın rehabilitasyon sürecinin somut bir sonucu olduğunu kaydetti.

Açılışa, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Kaymakam Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik de katıldı.

Hükümlülerin ürettiği giyim, kozmetik, ayakkabı gibi çeşitli ürünlerin yer aldığı mağazanın hafta içi her gün açık olacağı belirtildi.



Yurt Dünya 13.02.2026 23:50:15 0
Anahtar Kelimeler: hatay'da hükümlülerin ürettiği ürünler açılan mağazada satışa sunuldu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Doğru Bildiğimiz Yolda Devam Edeceğiz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

"Mesele Milletse, Devletin Yaptığı Alkışlanır!"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de 4'üncü kattan kamyonet kasasına düşen çocuk ağır yaralandı

2

Hatay'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

3

Burdur'da otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı

4

Antalya'da 80 öğrenci Antalyaspor-Samsunspor maçının ardından tribünü temizledi

5

Hatay'da hükümlülerin ürettiği ürünler açılan mağazada satışa sunuldu

6

Kahramanmaraş'ta kurum müdürleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

7

Antalya'da "Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik Kampı" başladı

8

Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oluyor

9

Futbol: Trendyol Süper Lig

10

Futbol: Trendyol Süper Lig