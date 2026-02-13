Hatay'da hükümlülerin ürettiği ürünler açılan mağazada satışa sunuldu

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hükümlülerin ürettiği ürünlerin satışı için mağaza açıldı.

Adalet Bakanlığı bünyesindeki Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesindeki atölyelerde hükümlüler tarafından üretilen çeşitli ürünler, Kırıkhan Adliyesi girişinde açılan mağazada satışa sunuldu.

Vali Mustafa Masatlı, açılışta yaptığı konuşmada, aldıkları ceza sonrası bireylerin topluma uyum sağlamasının önemli olduğunu söyledi.

Son yıllarda mevzuatta yapılan değişiklikler ve cezaevlerinde yürütülen eğitim ve rehabilitasyon çalışmalarıyla hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması yönünde önemli adımlar atıldığını belirten Masatlı, açılışı yapılan mağazanın bu sürecin bir parçası olduğunu ifade etti.

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Burak Öztürk de açılan mağazanın rehabilitasyon sürecinin somut bir sonucu olduğunu kaydetti.

Açılışa, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Kaymakam Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik de katıldı.

Hükümlülerin ürettiği giyim, kozmetik, ayakkabı gibi çeşitli ürünlerin yer aldığı mağazanın hafta içi her gün açık olacağı belirtildi.