Hatay'da İskenderun-Topboğazı Otoyolu'nda çalışmalar sürüyor

HATAY - Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yapımı devam eden İskenderun-Topboğazı Otoyolu'nda incelemede bulundu.

Otoyol projesi kapsamında Belen ilçesinde inşası süren 8 bin 500 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğindeki tüneli inceleyen Masatlı, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Masatlı, incelemelerinin ardından gazetecilere, kentte 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan iyileştirme operasyonlarının devam ettiğini söyledi.

İskenderun-Topboğazı Otoyol projesinin önemini anlatan Masatlı, "Bu proje yalnızca Hatay'a değil, ülkemizin kalkınma vizyonuna da hizmet edecektir. Geçilmesi güç olan Amanos Dağları tünellerle aşılmakta, Amik Ovası'na hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısı da tesis etmektedir." diye konuştu.

Vali Masatlı, projenin tamamlanmasıyla Kırıkhan ve Hassa ilçeleri ile Kahramanmaraş ve Gaziantep illerine hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağlanacağını ifade etti.

Projede çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini bildiren Masatlı, şunları paylaştı:

"Toplam 19,2 kilometre uzunluğundaki otoyol kesiminde de 2 tünel ve 1 adet viyadük yer almaktadır. Geldiğimiz noktada T-1 olarak adlandırdığımız birinci tünelde çalışmalar neredeyse tamamlanmıştır. Tünelin bitiş noktasında çok şükür ki ışığı gördük. T-2 olarak adlandırdığımız bölümde de 24 saat esaslı çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Yine proje kapsamında bulunan viyadük imalatında da yüzde 75 seviyesine gelmiş durumdayız. İlkbahar aylarında inşallah kolaylıkla viyadüğün üstünde her şeyin tamamlandığını göreceğiz.



Bugün attığımız her adım, açtığımız her tünel, inşa ettiğimiz her yol, bu kadim şehrin yarınlarına uzanan güçlü bir köprüdür. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devlet, millet el ele vererek yürüttüğümüz bu büyük ihya hamlesiyle Hatay'ımız sadece ayağa kalkmıyor, onu Türkiye Yüzyılı'nın parlayan şehirlerinden biri haline getiriyoruz."